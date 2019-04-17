В ответе за прогресс

Как уберечь научно-технические достижения от темных сил

На международном геополитическом конгрессе "Глобальная безопасность и научно-технический прогресс", прошедшем в Москве, впервые в истории была поставлена проблема угроз, порождаемых разумом.

На открытии форума прозвучало приветствие начальника Генерального штаба ВС РФ. Генерал армии Валерий Герасимов отметил важность форума как составной части усилий по ослаблению международной напряженности. Констатировалось, что стремление отдельных стран сохранить мировое доминирование с опорой на военно-техническое превосходство бесперспективно и лишь порождает серьезные военные угрозы. В этой связи сегодня, как никогда ранее, необходима консолидация сил, заинтересованных в том, чтобы достижения прогресса использовались только для блага каждого человека и цивилизации в целом.

Конгресс начался с доклада президента РАРАН Василия Буренка "Научно-технический прогресс – благо или угроза для цивилизации". Основное внимание – анализу угроз, создаваемых конвергентными технологиями, той самой "большой четверкой": информационно-коммуникационные, био-, нано- и когнитивные технологии. Их развитие качественно меняет жизнь общества во многих сферах.

“ Научное сообщество должно осознать ответственность за применение плодов своего труда ”

Заместитель президента РАН Владимир Иванов озаглавил свой доклад "Гуманитарно-технологическая революция: предпосылки, угрозы, риски, возможности". Один из выводов – появление синдрома отравления технологиями. Докладчик привел признаки попадания общества в эту зону: "Мы предпочитаем быстрые решения во всех областях – от религии до здорового питания, мы испытываем страх перед технологией и преклоняемся перед ней, мы перестали различать реальность и фантазию, принимаем насилие как норму жизни. Мы любим технологию, как дети – игрушки, наша жизнь стала отстраненной и рассеянной".

Выступление автора настоящей статьи было посвящено проблеме парирования научно-технических угроз. Практически значимый вывод – констатация необходимости создания международной организации, способной консолидировать сообщество для предотвращения использования его достижений в разрушительных целях.

Выступление Хайнца Дитриха, представлявшего Национальный автономный университет Мехико и Сообщество ученых мировой программы перспективных исследований (WARP Group), называлось "Сможет ли китайская и российская мечта сосуществовать в глобальной дарвинистской экосистеме XXI века?". Француз Гамбье Дидье, работающий в США руководителем департамента LIFE and H2020 Energy, поднял тему "Роль и место научно-технического сообщества в предотвращении угроз, порождаемых современным прогрессом". Всего в первый день выступил 21 человек. Среди них представители дипкорпуса, официальные лица и представители общественных организаций. В частности, советник посольства Кубы Франциска Сарабия Мартинес, депутат ВС СССР Сажи Умалатова, президент Республики Южная Осетия (2001–2011) Эдуард Кокойты, председатель международного общественного движения "Российская служба мира" Станислав Шуванов.

Два последующих дня говорили преимущественно ученые. Почти все 58 выступлений оказались весьма дельными настолько, что выделить из них какую-то группу особо интересных невозможно. Отметим чрезвычайно содержательный доклад члена Совета Федерации Франца Клинцевича.

Главным итоговым документом конгресса стала резолюция, принятая абсолютным большинством голосов. В первой ее части констатируется исключительная роль научно-технологического сообщества в развитии человечества. Подчеркивается, что исследовательские коллективы и одиночки-гении в своем абсолютном большинстве стремятся к тому, чтобы их творения шли на благо людей, но при этом любой научный или технологический прорыв может быть обращен и во зло. Это связано с тем, что пока еще есть немногочисленные, но чрезвычайно влиятельные и могущественные слои, которые готовы пойти на использование любых средств ради достижения корыстных целей. В резолюции отмечается, что новейшие и перспективные достижения науки уже сегодня дали человечеству такую мощь, что их использование во вред может привести к гибели цивилизации. В этой связи возникает проблема контроля над использованием научных достижений.

Участники конгресса признают, что понимание такой опасности существует, даже предпринимаются правовые, организационные и иные меры контроля. В этой связи сообщество должно осознать ответственность за применение плодов своего труда. Отметая разговоры об отсутствии возможностей заметно повлиять на применение плодов прогресса, резолюция утверждает: "Для успеха… нужна организация, причем международная, что диктуется характером современной науки, а также необходимостью обеспечить объективность такой деятельности, избежать национальной предвзятости и политической ангажированности". Конгресс постановил создать международную сеть "Ученые за безопасный прогресс", положив в основу деятельности принципы равноправия, добровольности, интернационализма и взаимного информирования.

Справка "ВПК"

Основными организаторами конгресса выступили Российская академия наук, Российская академия ракетных и артиллерийских наук, Сообщество ученых мировой программы перспективных исследований (WARP Group), международное общественное движение "Российская служба мира", международное экологическое движение "Живая планета", международный союз общественных объединений "Всеславянский союз".

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 14 (777) за 16 апреля 2019 года