Геометрия безопасности

Мировая война нам не грозит. Она уже идет

Часто говорят, что генералы готовятся к прошлым войнам. Это в большинстве случаев несправедливо, хотя доля истины в таком утверждении есть.

Военное дело – занятие сложное, многогранное, но, конечно в первую очередь прикладное. Поэтому при всей важности теории, анализа, полевых исследований и прогнозирования опыт реальных боевых действий не сравнится по значимости ни с чем иным. Так что упрекать военных за излишнее внимание к прошлым сражениям, конечно, не стоит.

Но правда и другое. Мир сегодня находится на переломном рубеже. Сочетание геополитических, социальных, технологических, экономических и информационных изменений делает современный и наступающий момент качественно иным по сравнению с тем, что мы знаем даже из недавнего прошлого. Радикально меняются и формы противостояния, их участники, ставящиеся ими цели и задачи.

“ Судьба договоров о контроле над вооружениями наглядно свидетельствует: даже самые ключевые документы имеют срок годности ”

Опасность по-настоящему большого конфликта, который мог бы быть сравним по масштабу и последствиям с мировыми войнами прошлого, – тема, которая звучит сегодня все громче. Есть точка зрения, что несмотря на растущую в мире напряженность, ядерное оружие остается надежным и универсальным фактором сдерживания, так что из-под контроля соперничество крупных стран не выйдет. Оппоненты такой позиции говорят, что абсолютизировать данный фактор не стоит, страх ядерной войны, который был очень действенным в ХХ веке, слабеет, а представление о том, что даже единичное применение атомного оружия приведет к глобальной катастрофе, постепенно сходит на нет. И вот, мол, стратеги уже начинают воспринимать его не как политический инструмент, а как действительно оружие, которое гипотетически может быть использовано.

Убедительные аргументы есть в этом споре у обеих сторон. И риски признают все. Тем не менее осмелюсь поддержать первую позицию. Несмотря на действительно имеющую место эрозию страха, военные и политики мира все же сохраняют понимание гигантской опасности "легкого" отношения к ядерным потенциалам. Недавний пограничный конфликт между Индией и Пакистаном, ядерными державами, был, например, моментально купирован, потому что обе стороны отдавали себе отчет в последствиях эскалации. Так что осознавая зыбкость мирового положения в сфере безопасности, можно пока все-таки полагаться на действенность сдерживания. То есть мировая война в понимании ХХ века сейчас не грозит.

Но в то же время она уже идет. Это не парадокс, а реальность сегодняшнего невероятно запутанного и нелинейного мира.

Мировая война-XXI не лобовое столкновение самых мощных держав или их коалиций. Это нарастание конфликтного потенциала по всему миру, которое порождает все новые очаги региональной напряженности. Каждый из них имеет свою внутреннюю логику и свои причины – от Сирии и Афганистана до Венесуэлы и Мексики, от ЦАР и Судана до Украины и КНДР. Но во всех есть и нечто общее – каждый становится объектом воздействия со стороны внешних сил и ареной их столкновения.

В эпоху холодной войны острота противоречий была очень высока, зато их геометрия – намного понятнее. Две соперничавшие сверхдержавы сталкивались по всему миру, где-то жестче, где-то менее ожесточенно, но суть их противостояния была неизменной. Сейчас международное соперничество многовекторно и хаотично, особенно по сравнению с тем периодом. И когда возникает очередной очаг, то игроки разного калибра – от самых больших (наподобие США, Китая и России) до средних, но весьма амбициозных региональных держав (самый яркий пример – Турция или, скажем, Бразилия, особенно при новом президенте) обнаруживают и формулируют свои интересы и начинают попытки их реализовать.

По каждому отдельному конфликту можно написать целый специальный трактат. Но если взглянуть на всю палитру с точки зрения глобальной международной безопасности, то разрозненные элементы выстраиваются в общую схему очень нестабильного и взрывоопасного мира, в котором запылать может почти все что угодно и в любой момент.

Если прежде международная безопасность становилась в результате сложных договоренностей и установления мер доверия предметом некоего согласованного управления, то сейчас все решается в режиме реального времени и каждый раз по-разному. Точнее – поведение каждого из игроков подчиняется, как правило, какой-то постоянной логике, но вот их взаимодействие может быть очень разным в зависимости от конкретных обстоятельств. И максимальный учет, даже обсчет этих обстоятельств требуется для того, чтобы принимать решения по обеспечению безопасности в каждом случае. А из череды случаев выстраивается уже последовательность. Всеобъемлющей системы безопасности, как в прежние более упорядоченные времена, все равно уже не будет, по крайней мере на обозримое будущее. И в этом смысле прошлые системы безопасности, как и прошлые войны, стоит изучать, но не надо считать, что их можно воспроизвести. Судьба договоров о контроле над вооружениями как раз наглядно свидетельствует – даже самые основополагающие документы имеют срок годности. Ситуация меняется, устаревают самые блестящие концепции.

Сессия по региональным конфликтам на Московской конференции по безопасности призвана внести серьезный вклад в понимание глобальных вызовов стабильности. Состав участников поистине звездный – те, от кого зависит очень многое на мировой арене, те, о ком говорят и спорят. Будет очень интересно.

Федор Лукьянов, председатель Совета по внешней и оборонной политике, научный директор МДК "Валдай", ведущий сессии по региональной безопасности на Московской конференции по безопасности

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 14 (777) за 16 апреля 2019 года