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17.04.2019
Интерфакс-АВН

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл во Вьетнам

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БПК "Адмирал Виноградов"
Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Владивосток. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Виноградов", "Адмирал Трибуц", среднего морского танкера "Иркут" прибыл во вторник с неофициальным визитом во вьетнамский порт Камрань.

Как сообщает пресс-служба ТОФ, на пирсе международного порта Камрань прошла торжественная церемония встречи российских кораблей.

В рамках визита моряки-тихоокеанцы встретятся с представителями командования Четвертого военно-морского района ВМС Вьетнама и командованием вьетнамского военного флота, примут участие в церемонии возложения венков к мемориалу "Камрань". Тихоокеанцы осмотрят достопримечательности города.

Как сообщалось, боевые корабли ТОФ вышли в дальний поход из Владивостока 1 апреля. В ходе плавания корабли ранее совершили заход в порт Манила (Филлипины).

Цель похода - демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

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Адмирал Трибуц
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