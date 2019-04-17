Американский астронавт Кристина Кук проведет год на МКС

Находящаяся на борту МКС американский астронавт Кристина Кук проведет на орбите около года. Об этом 16 апреля сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, это будет рекордом по длительности космического полета среди женщин.

В общей сложности Кук проведет в космосе 329 суток. После этого она вернется на Землю вместе с россиянином Александром Скворцовым и итальянцем Лукой Пармитано на корабле "Союз МС-13".

Предыдущий рекорд по длительности нахождения в космосе поставила американка Пегги Уитсон, которая в 2016–2017 годах пробыла там 289 дней.