Войти
17.04.2019
Известия.ru

Американский астронавт Кристина Кук проведет год на МКС

354
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA

Находящаяся на борту МКС американский астронавт Кристина Кук проведет на орбите около года. Об этом 16 апреля сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, это будет рекордом по длительности космического полета среди женщин.

В общей сложности Кук проведет в космосе 329 суток. После этого она вернется на Землю вместе с россиянином Александром Скворцовым и итальянцем Лукой Пармитано на корабле "Союз МС-13".

Предыдущий рекорд по длительности нахождения в космосе поставила американка Пегги Уитсон, которая в 2016–2017 годах пробыла там 289 дней.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
США
Проекты
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
20.02.2019
Прикрыть провалы: Роскосмос взялся за туристов
31.07.2017
Корабль "Союз МС-05" с экипажем новой экспедиции отправится на МКС
10.11.2015
"Победил полный автомат"
05.04.2012
У "Фобос-Грунта" еще есть шанс
27.01.2010
Партнеры по программе МКС договорились продлить эксплуатацию станции до 2020 года
19.07.2007
Новый президент РКК "Энергия" будет избран 31 июля на внеочередном собрании акционеров
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.04 16:07
  • 20
Военный эксперт назвал сроки поступления ракеты "Циркон" в войска
  • 17.04 16:06
  • 2
F-35 налетел на подводные камни
  • 17.04 15:56
  • 1
Пентагон намерен воевать с Россией руками жителей Прибалтики
  • 17.04 15:56
  • 1
Геометрия безопасности
  • 17.04 15:54
  • 3
Перспективную самоходку "Лотос" впервые покажут на "Армии-2019"
  • 17.04 15:29
  • 3
Новая межконтинентальная ракета впечатлила своими характеристиками
  • 17.04 15:20
  • 8
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 17.04 15:18
  • 4
"Бук-М3" может сбивать "стелсы" и поражать наземные цели
  • 17.04 15:15
  • 1
Американские СМИ пишут, что РФ якобы готова передать Китаю технологии Ми-26
  • 17.04 15:04
  • 1
ЦЭНКИ застрахует 16 космических пусков по гражданской ответственности на 4,8 млрд рублей
  • 17.04 14:58
  • 1
Военные сообщили о создании трех танковых батальонов в российских ВДВ
  • 17.04 14:53
  • 17
В Госдуме назвали сроки возможной отмены призыва в армию
  • 17.04 14:46
  • 45
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 17.04 14:08
  • 166
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 17.04 14:07
  • 2
Севастопольский «распил»: Эскадра выходит из строя