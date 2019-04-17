Вторая жизнь БТР-80

Когда наша пехота перестанет стучать по броне в разгар боя

На вооружение Российской армии приняты новые образцы боевой техники, в том числе колесной: "Булат" "Медведь", "Тайфун", "Бумеранг"... Можно только порадоваться. И такая техника поступает не только в армейские части, но и в Росгвардию, другие силовые структуры. Но заменить проверенные временем бронетранспортеры сразу, естественно, невозможно. А что, если подумать над модернизацией советской техники, пусть слегка устаревшей, но надежной?

То, что мы видим сегодня на парадах и в телепередачах, дает надежду: российский солдат будет иметь достойное техническое обеспечение и лучшее оружие. Однако массовое производство этих ВВСТ еще только начинается, что связано со слабостью экономики страны и скромными возможностями производственной базы. Новые образцы бронетехники, повторим, поступают в войска, но БТР-80-70-60 еще долго останутся по факту основными "лошадками" нашей пехоты. Каковы их плюсы и минусы?

Люк для "Ратника"

БТР-80 и его предшественники разрабатывались под концепцию тотальной войны, где должно было применяться химическое, бактериологическое, ядерное оружие. Конфигурация корпуса, внутренний объем, где находятся экипаж и десант, вооружение – все было подчинено защите личного состава от ОМП, ведению масштабных боевых действий с четко определенными задачами.

“ Пехотинец, подойдя к корме танка, открывает ящичек, достает телефонную трубку и общается с экипажем. Это Вьетнам, конец 60-х – начало 70-х ”

БТР должны были сопровождать танки, на линии соприкосновения с противником высаживать пехоту и, продвигаясь в глубь вражеской обороны, поддерживать боевые машины своим огнем. Несколько утрируя, скажу, что БТР – это бронированный автобус. Вменять ему иные функции даже не предполагалось.

Однако характер войны изменился. Сплошная линия фронта отсутствует, размыты понятия "тыл", "передовая", "своя-чужая территория". Подразделениям, боевым единицам и даже отдельному солдату нередко приходится действовать в отрыве от основных сил, максимально автономно, располагая только тем, что имеется на данный момент в наличии: техника, снаряжение, боезапас, еда и вооружение. Соответственно изменились требования, предъявляемые к современной бронетехнике. Часто это единственный носитель крупнокалиберного оружия и универсальное транспортное средство для перевозки личного состава, доставки грузов, эвакуации раненых.

БТР-80, обладая отличной подвеской, хорошей проходимостью, все же были созданы в прошлом веке под другую войну и уже не во всем удовлетворяют современным требованиям. Слабое вооружение, плохая оптика, невозможность перевозки лежачих раненых, маломощный двигатель. Но пока других машин нет, войска вынуждены пользоваться тем, что есть. Поэтому для повышения боевой эффективности, сохранения жизни и здоровья солдат БТР-80 необходимо модернизировать до параметров, максимально удовлетворяющих требованиям дня. Это самое быстрое и экономичное решение.

Понимая реалии современной войны, когда затруднительно, а порой невозможно доставить все необходимое для боя, каждый солдат и подразделение стремятся взять с собой максимально возможный запас. БТР часто является единственно доступным транспортным средством. Его и пытаются загрузить под завязку. А значит, нужны более мощный двигатель, крепкая подвеска, выдерживающая большие нагрузки, трансмиссия. Но не только.

Современная экипировка солдата предусматривает обязательное ношение бронежилета (разгрузки), размещение оружия и боезапаса, что значительно увеличивает габариты бойца. А если он в зимней одежде и с РД (рюкзак десантника) за спиной, то для спешивания протиснуться в люк БТР-80 крайне сложно. Еще сложнее сделать это быстро. А значит, желательно расширение всех верхних люков. Тем, кто возражает, рекомендую экипироваться по-боевому и попробовать быстро загрузиться в машину или эвакуироваться из нее.

Ручной противотанковый гранатомет – распространенное оружие в пехоте. Каждый опытный боец берет с собой один-два РПГ типа "Муха". Это крайне опасное оружие для любого БТР, поскольку при попадании сразу превращает его в братскую могилу десанта. Поэтому опытные бойцы еще со времен Афгана предпочитают передвигаться на броне, а люки плотно не задраиваются. А вот установка быстросъемных противокумулятивных экранов позволила бы повысить выживаемость при незначительном повышении веса машины. Они должны быть легко снимаемы для замены поврежденных в полевых условиях. Ведь найти сварочный аппарат, умелого сварщика бывает затруднительно.

Имеющаяся в БТР штатная вентиляция не справляется с возложенными на нее обязанностями. По задумке конструкторов, в обитаемом пространстве машины с помощью вентиляции должно было создаваться избыточное атмосферное давление, что затрудняло попадание зараженной бактериями или радиацией пыли внутрь через неплотные соединения, небольшие отверстия и щели. Но это работает только при плотно закрытых люках. А экипажи, повторим, предпочитают люки плотно не закрывать, чтобы быстрее покинуть загоревшуюся машину. Кроме того, от загазованности салона страдают все, в первую очередь наводчик. Установка индивидуальной для каждого члена экипажа приточно-вытяжной вентиляции позволила бы создать более комфортную обстановку.

Помимо камер видеонаблюдения по бортам и на корме машины, необходима дистанционно управляемая с места наводчика и командира система кругового обзора. Этакий оптико-электронный вариант командирской башенки, что позволит, находясь в укрытии, наблюдать за обстановкой на поле боя. Возможен вариант выдвигаемой на телескопической штанге оптики – перископа, как у подводной лодки. Не придется тогда ломать забор или лишний раз выезжать из-за угла дома. Сейчас, чтобы осмотреть местность, нужно выдвинуть машину почти на половину корпуса. Система кругового обзора должна работать в инфракрасном и тепловом диапазонах с переменной кратностью и служить дублером для основного прицела.

Связь с риском для жизни

Поговорим о других факторах, которые имеют в бою важное, порой критическое значение.

КПВТ (крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый) 14,5 миллиметра в советское время считался мощным и эффективным. Он и сейчас достаточно надежен, но уже устарел. Потенциальный противник ставит на свои машины пушки калибром 20–30 миллиметров и более. Вместе с ПТУР (противотанковые ракетные комплексы) они работают с больших дистанций, чем КПВТ. А стоят на вооружении армий даже некоторых бывших союзных республик. Например, украинская ПТУР "Стугна-П" бьет на пять тысяч метров, а "Корсар" – на 2500.

“ Минобороны заказывает для войск носимые радиостанции. Тем, кому довелось пользоваться ими, шутят, что это оружие последнего шанса ”

Поэтому для нашего КПВТ нужна замена либо на достаточно мощную и проверенную временем 23-мм пушку, либо на 30-мм авиационную 2А42. А пулемет 7,62 миллиметра (12,7 мм), спаренный с основным калибром, можно рассматривать в качестве дополнительного и в пехотном вариант, чтобы экипаж или десант могли использовать его отдельно от техники, когда она повреждена или обездвижена. Хорошим подспорьем будет и АГС.

Неплохо дополнить также номенклатуру боеприпасов гранатами со слезоточивым газом и светошумовыми. На войне возникают ситуации, когда врага необходимо взять живым или противник удерживает пленного. В этих случаях лучше применить нелетальное оружие. Для быстрой смены типа снарядов несколько лент должны быть подготовлены на пять – десять зарядов. Это если наводчик имеет непосредственный доступ к оружию. В дистанционно управляемых модулях надо подумать о механизме, позволяющем выбирать нужный тип боеприпасов.

Отдельный разговор о связи. Она между подразделениями на поле боя в нашей армии бывает, что называется, не самая лучшая. Если с командованием с грехом пополам еще можно поговорить, то между бронетехникой и работающей (точнее сказать, пытающейся работать) вместе с ней пехотой связь как таковая зачастую практически отсутствует. Пехота вызывает экипаж на разговор, стуча по броне прикладом, камнем или железякой. Это происходит порой под градом пуль и осколков с риском для жизни, когда пехота пытается договориться о совместных действиях. Многим, кто воевал, знакома такая ситуация.

Не удержусь и в очередной раз кивну в сторону американцев. На 72-й минуте фильма "Цельнометаллическая оболочка" мы видим, как пехотинец, подойдя к корме танка, открывает ящичек, из которого достает телефонную трубку и общается с экипажем. Это Вьетнам, конец 60-х – начало 70-х. В Российской армии до сих пор перестукивание, перекрикивание и мимическая жестикуляция. Я уже не говорю о том, что надо бы иметь на корпусе пару запасных выдвигающихся антенн. Зачем? В бою огонь бывает настолько плотным, что буквально срезает их. Поэтому наряду с уже имеющимися нужно подумать о разнесенных на корпусе антеннах.

Кроме решения проблем проводной и радиосвязи, неплохо укомплектовать нашу бронетехнику (помимо основных средств) простенькими радиостанциями типа "Уоки-токи" с радиусом действия 300–500 метров: шесть – восемь радиостанций в ячейках, где они будут заряжаться. А бойцы пехотных подразделений смогут получать их на время проведения операции. Рации могут быть самые простецкие, без шифрации, с минимальной защитой от пыли и влаги, аккумуляторы – широко распространенные в быту.

Сейчас российское Министерство обороны заказывает для войск носимые радиостанции с максимальной защитой от ударов, воды, пыли и других негативных воздействий. Это достаточно габаритные и весьма увесистые экземпляры. Те, кому довелось пользоваться ими, шутят, что это оружие последнего шанса. Мол, если закончится боезапас, можно отмахаться. После одного-двух выходов от них стараются любым способом избавиться. Переходят на менее защищенные, но легкие радиостанции зарубежного производства.

Современные средства технической разведки, дальнобойность и точность поражения заставляют глубоко зарываться и хорошо маскироваться. Чем тщательнее это сделаешь, тем больше шансов выжить. Современная война динамична, бывает смена позиций по несколько раз в день. Естественных укрытий либо мало, либо вообще нет. Стоять в чистом поле в "полный рост" неуютно. А выкопать ямку под бронетранспортер лопатой в каменном грунте – занятие для суперменов. Неплохим вариантом и для новых образцов техники, и для требующих модернизации было бы оснащение экскаваторным (землеройным) приспособлением. По одной машине на взвод (роту). В современной войне средства поражения настолько точны и распространены, что желание закопаться поглубже присутствует не только у пехоты.

При бронемашинах с довольно вместительными салонами (в "Бумеранге", "Булате" и им подобным можно разместить 10–15 человек десанта и столько же, если не больше, на броне) у некоторых командиров возникает соблазн запихнуть туда народа по максимуму. Это не самая лучшая идея – мина-фугас или граната в борт могут жестоко расставить точки над i. И если для полицейских операций, где вероятность быть подбитым минимальна, перевозка большого количества народа еще может быть оправданна, то в боевых условиях необходимо думать о минимизации рисков для солдат.

Многое из предложенного по модернизации применимо к моделям БТР-80-70-60, кои на базах длительного хранения еще находятся в большом количестве. И если они пройдут модернизацию, то смогут не только значительно повысить свою боевую эффективность, решить исход боя, но и стать привлекательными для потенциальных зарубежных покупателей.

Александр Мухарев, ветеран боевых действий

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 14 (777) за 16 апреля 2019 года