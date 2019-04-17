F-35 налетел на подводные камни

В американском истребителе пятого поколения нет ничего нового для отечественных конструкторов

Исчезнувший над Японским морем истребитель F-35 вверг западных экспертов в глубокое уныние: если русские или китайцы первыми найдут и поднимут со дна обломки, на гегемонии США в воздушном пространстве можно ставить крест.

Скорбь понятна. Но во-первых, неясно, отчего пошли разговоры о гегемонии. Ее нет и в помине. А во-вторых, так ли интересен образец американского истребителя для русских или китайских конструкторов?

Помочь "ВПК" разобраться в этом согласился специалист, долгие годы связанный с разработкой боевых самолетов. По его словам, взяв в руки американский истребитель, наши конструкторы вряд ли переживут интеллектуальный шок. Что и каким образом в самолете работает, всем давно известно. Интерес могут вызвать разве что некоторые удачно спроектированные узлы и детали, да и то скорее культурой исполнения, нежели инженерными ноу-хау. И копировать самолет вряд ли кто захочет – к моменту, когда "клон" встанет на крыло, инженерная мысль уйдет далеко вперед и устаревшая машина никому не будет нужна.

Что взять с трофея

Да и культура производства, которой якобы недостает отечественным разработкам, тоже не столь однозначное понятие. Опытные машины вылизываются так, что залюбуешься, а огрехи чаще всего возникают при серийном производстве из-за низкой квалификации работников. Зато, как показал опыт Великой Отечественной, наши боевые машины успешно собирали школьники, а у немцев на заводах без рукастых спецов производство просто остановилось бы.

“ За время проектирования и удовлетворения пожеланий заказчика самолеты солидно прибавили в весе ”

В не столь давние времена самолет противника был весьма лакомой и полезной добычей. Скажем, с Ту-4, едва ли не до заклепки скопированного с американского В-29 в 1947 году, по сути началась новая эра отечественного авиационного производства. Вспомним и обратный пример, когда новейший МиГ-25П, ведомый летчиком Виктором Беленко, в сентябре 1976-го был угнан в Японию. Изначально он направлялся, насколько известно, на авиабазу "Мисава", откуда почти 43 года спустя ушел в свой последний полет F-35, однако сел на первый подвернувшийся гражданский аэродром Хакодате, выкатившись при посадке за полосу. Тогда американцы буквально под микроскопом целый месяц изучали секретную русскую машину. Наши потери – спецы из США зафиксировали тепловую "картинку" двигателей, что оказалось важным для создания головок самонаведения. Изучили локатор. Сперли блок системы "свой-чужой". Но были, как ни странно, и плюсы. Когда с самолета сняли секретность, его сразу стали активно покупать: 20 машин в Иран, 30 – в Сирию и так далее. Модернизировали электронное оборудование, и доработанная модификация МиГ-25ПД очень сильно отличалась от образца, изученного коварным врагом. Закрадывается крамольная мысль: не был ли угон изящным маркетинговым ходом?

Случится ли такое с американским "Лайтнингом"? Нет. Раньше действительно были секреты, за которые стоило сражаться, ныне компьютерное моделирование позволяет находить оптимальные проектные решения и не напрягать заданиями шпионов.

Неведомая война

Раз уж заговорили об F-35, стоит вспомнить и наш Су-57 как ответ американской военщине. Конструкторы в курсе, что оба самолета в самом начале проектных работ представлялись совсем другими машинами. Достаточно вспомнить, что в проекте Т-50 (ПАК ФА), из которого и вырос "пятьдесят седьмой", очень плотно прорабатывалась концепция варианта с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (УВВП). Да, американцы реализовали возможность в модификации F-35B, тогда как у нас эта проектная линия по неизвестным широкой общественности причинам развития не получила.

Американцы же с согласия Минобороны РФ взяли на F-35B ряд технических идей с Як-141, а также ознакомились с основными проблемами подобных машин. Но происходило это еще в середине 90-х, задолго до начала разработки ПАК ФА.

Тем не менее известно, что специалисты КБ Сухого сотрудничали с нашим единственным "вертикальным" КБ Яковлева в ходе создания аванпроекта Т-50 в модификации УВВП.

У "тридцать пятого" американца и русского "пятьдесят седьмого" во многом схожая судьба. Задумывались они как универсальные истребители, способные заменить и легкие, и тяжелые. Но оба за время проектирования и удовлетворения всех пожеланий заказчика солидно прибавили в весе. F-35 можно вообще смело относить к классу истребителей-бомбардировщиков, а Су-57 после оснащения штатным двигателем станет не средним истребителем, как предполагалось, а тяжелым.

“ Двигатели с изменяемым вектором тяги позволят "сушкам" расправляться с американцами, как со стоячими мишенями ”

Интересно рассмотреть базовые концепции боевого истребителя у них и у нас. Американцы уверены, что случись большая война, маневренных воздушных боев не будет – их сверхсовременная электроника позволит задолго до визуального контакта обнаружить вражеский самолет, а сверхумная ракета его благополучно уничтожит где-то там далеко-далеко. Маневренность не нужна, и потому у F-35 она никакая.

Наши же воздушные стратеги уверены, что все решит контактный воздушный бой и двигатели с изменяемым вектором тяги позволят "сушкам" расправляться с "американцами", как со стоячими мишенями. Но надо отдать должное нашим разработчикам и заказчикам – для дальнего воздушного боя Су-57 готов не хуже американского собрата.

При этом какой в действительности может оказаться большая война, никто не представляет и вряд ли угадает. Может, все бои прогрохочут в киберпространстве, никто никуда и не полетит.

Каждая сторона считает, что война пойдет по ее сценарию. Американцы уверены, что русские узнают об атаке, только получив в сопло ракету. Наши же видят в прогнозах обреченно держащихся за ручку управления американцев, безучастно наблюдающих за тем, как к ним заходит в хвост, сверкая на солнце пушками, русский истребитель. Смешно? А если серьезно: все знают – так не будет, но как – тоже не знает никто. Весь опыт применения боевой авиации последних десятилетий ограничивается локальными войнами, а это отнюдь не репрезентативно.

Рассуждая о гипотетической большой войне, вспомним: огромные потери боевая авиация несла не в воздушных схватках, а на земле, массированные удары по аэродромам стали непременным атрибутом боевых действий еще с 40-х годов и успешно повторяются по сей день. Впрочем, мы к этому еще вернемся.

Конечный результат обоих истребительных проектов особо не радует ни нас, ни американцев. США развернули серийное производство, хотя все понимают – машина сырая, ее еще не один год доводить. Две катастрофы этот вывод только подтверждают. Как следствие – зарубежные покупатели, первоначально столбившие F-35 сотнями, начинают серьезно сокращать заказы. Наши, понимая, что успешной замены Миг-29 и Су-35 не получилось, с серией тоже не спешат: технологии отработаны, понадобится много – сделаем, а пока повременим, вдруг придумается что получше. Параллельно отдельные новаторские узлы и агрегаты внедряются в ходе модернизации в современные истребители "4++". Окажется ли такой подход эффективным, неизвестно. Но рациональное зерно в этом есть, особенно с учетом скромного военного бюджета.

Самолет под кустом

Если включить бытовую логику, становится понятным: не Су-57, сколь великолепным он ни получился, нужен российским ВКС. Требуется универсальный истребитель УВВП. Нет авианосцев? Сделать несколько носителей для "вертикалок" куда быстрее и дешевле, чем строить классический авианосец. Север осваиваем? Тоже отличное место для приложения "вертикальных" сил – и возразить на это могут лишь те, кто зарабатывает на жизнь строительством бетонных ВПП на Крайнем Севере. В случае большой войны аэродромы окажутся в числе первых целей. Бомбите. Мы в кустах неподалеку стоим, как взлетим – мало не покажется. Сказать, что этого не понимают военные, нельзя: курирующий оборонпром вице-премьер Юрий Борисов регулярно, раз в год публично сообщает, что работы над перспективной "вертикалкой" ведутся. Но пока лишь, видимо, идут исследования на уровне ЦАГИ и профильных НИИ, до конкретного техзадания дело не дошло.

Скорее всего если ТЗ появится, объявят тендер, на котором все КБ откажутся в пользу яковлевцев. Дело в том, что машины вертикального взлета весьма специфические, и тем коллективам, которые подобной тематикой не занимались, будет затруднительно. Да и незачем, поскольку новые разработки – это риск, и если можно прожить на проектировании классических машин, то и незачем лезть на вертикальную стенку. Американцы, к слову, рассудили так же. При создании модификации УВВП F-35В разработку элементов вертикального взлета отдали английским фирмам, съевшим собаку на создании и доводке "Харриера".

Интересный момент. В США в ходе первого этапа конкурса несколько фирм предложили различные концепции вертикального взлета, в том числе и апробированную на наших Як-38 и Як-141 схему с использованием отдельных подъемных двигателей. Но военных это не устроило – зачем "балласт", который используется лишь короткое время, и вообще двигателей желательно иметь поменьше. В итоге победившая концепция от компании "Локхид Мартин" для осуществления вертикальных взлета-посадки предложила огромный вентилятор, запитанный через систему приводов от главного двигателя. И вместо компактных и легких подъемных реактивных двигателей самолет получил огромный, выступающий за габариты фюзеляжа вентилятор, который весит вместе со вспомогательными агрегатами раза в полтора больше. Как следствие – сверхзвуковой скорости F-35B достигает, но 1,6 М для истребителя пятого поколения выглядит все-таки несерьезно.

Наверное, есть плюс в том, что со своей "вертикалкой" наших разработчиков не стали торопить до тех пор, пока не появилась возможность проанализировать опыт американских конструкторов, располагающих бюджетами, не сравнимыми с нашими. Может, появится в России машина, которой мы сможем гордиться без скидок и оговорок.

Арсений Гришин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 14 (777) за 16 апреля 2019 года