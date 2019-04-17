Белый дом в "дворовой" войне

В наземной операции против Венесуэлы американцев заменят колумбийцы

Наиболее доступной мишенью для США представляется Венесуэла. Она под боком, что облегчает Пентагону логистику и позволяет задействовать гораздо большие силы, чем в операциях в Евразии.

Противостоять США готово считаное число стран. И это почти всегда основано на военной силе. Без нее бороться с Вашингтоном бессмысленно, поскольку США для искоренения любого несогласия легко применяют оружие. Конечно, Белый дом делает это исключительно "для защиты демократии" (по крайней мере там в это верят).

Воевать с Россией и Китаем США совершенно точно не готовы. Не выглядит радужной перспектива вооруженного противостояния с Пхеньяном и Тегераном. Формально ВС США многократно сильнее КНА и тем более ВС Ирана. Но слишком много факторов, делающих эти войны нежелательными для Вашингтона. Поэтому он предпочитает душить КНДР и Иран экономически, а против ИРИ, возможно, будет воевать чужими руками.

Тяжелое социально-экономическое положение Венесуэлы дает агрессору основание рассчитывать как минимум на моральное разложение тыла и армии, на проблемы чисто организационного характера, как максимум на то, что население увидит в американцах избавителей от "коммунистической диктатуры". Наконец, в бою от латиносов не приходится ждать жестокого азиатского фанатизма, горячего ближневосточного и ледяного дальневосточного. Все эти факторы вроде бы подталкивают Штаты к демонстрации силы именно на Боливарианской республике, чтобы заодно преподать урок остальным несогласным, в том числе потенциальным.

“ В городах и джунглях венесуэльцы получат серьезное психологическое преимущество над гринго, а превосходство последних в технике обесценится ”

Вооруженные силы Венесуэлы ("Твою дивизию, Мадуро") считаются одними из лучших в Латинской Америке, но, разумеется, не идут в сравнение с ВС США. Из всей западной техники, имеющейся у Венесуэлы, хоть какие-то проблемы для агрессора могут представлять два десятка американских истребителей-бомбардировщиков F-16А/В и две немецкие ПЛ проекта 209/1300, но лишь чисто теоретически. Реальной силой обладает ПВО: 23 российских истребителя-бомбардировщика Су-30, а также ЗРК – два дивизиона С-300ВМ, три дивизиона "Бук-М1", 11 дивизионов С-125М, 12 "Торов-М1", не менее 10 израильских "Бараков", до 200 ПЗРК "Игла-С". При встрече со всей этой техникой ВВС и морская авиация США могли бы понести очень серьезные потери. Но у американцев есть немало КРМБ "Томагавк" и различных КРВБ (AGM-86, AGM-158 JASSM и другие). Ими можно "грузить" венесуэльскую ПВО до полного израсходования боекомплекта ЗУР, после чего "пустые" комплексы уничтожаются без проблем. Так же будут "задавлены массой" Су-30 – их слишком мало.

Близость ТВД к территории США значительно облегчает американцам задачу. Их тактическая авиация сможет работать по объектам в Венесуэле с аэродромов в южных штатах (с дозаправкой в воздухе, разумеется). Это заметно снижает расход ГСМ по сравнению с операциями в Евразии, позволяет развернуть большие силы, причем скрытно (что совершенно невозможно при развертывании группировок против КНДР или Ирана).

После подавления ПВО можно безнаказанно уничтожать наземную технику, в том числе российские РСЗО "Смерч" и китайские SR-5, встречаться с которыми американцы уж точно не хотят. То есть венесуэльская армия лишается возможности вести классическую войну.

Вопрос в том, будет ли это означать для Каракаса капитуляцию, как для Белграда в 1999 году? На этот раз США не нужно ведь освобождать Косово. Или Кувейт, как в 1991-м. Венесуэла ни у кого ничего не захватывала, и в случае агрессии целью Вашингтона может быть только "освобождение" Боливарианской республики, то есть свержение социалистического режима. Разгром армии с помощью воздушных ударов может спровоцировать выступление венесуэльцев против действующей власти, но вероятен и вариант их сплочения против гринго. Да и восстание, если таковое случится, может оказаться неудачным, поскольку его поддержит не все население страны. Тогда американцам придется проводить наземную операцию, задействовать значительные силы морской пехоты и сухопутных войск.

Правда, в этом случае "освобождение" окончательно превратится в очередную агрессию. Само по себе это не проблема для Вашингтона. Но без потерь здесь точно не обойтись, тем более что в городах и джунглях венесуэльцы получат серьезное психологическое преимущество над гринго, а превосходство последних в технике в значительной степени обесценится. Неизбежные серьезные потери среди мирного населения будут лишь усиливать сопротивление. Нельзя забывать и о том, что в американской армии служат довольно много выходцев из Латинской Америки. Не факт, что они согласятся беззаветно умирать за Вашингтон в боях против Каракаса (то есть по сути против соотечественников).

Вполне вероятно, что для наземной операции вместо американцев будут задействованы ВС Колумбии ("Восемь дивизий против мафии"). Отношения между Боготой и Каракасом давно уже крайне напряжены, существенное превосходство Венесуэлы в технике ликвидируют США ударами с воздуха, а колумбийская армия имеет отличный опыт противопартизанской войны в городах и джунглях. Ее людские потери для Вашингтона уж точно проблемой не будут. Правда, они могут не понравиться населению Колумбии и как оно отнесется к войне против соседней страны за интересы Соединенных Штатов – сказать сложно.

В целом война США (возможно, совместно с Колумбией) против Венесуэлы отнюдь не неизбежна, но вполне вероятна. Именно потому, что на этой стране "явить силу свою" Вашингтону проще всего. Чтобы избежать рисков, Белый дом скорее всего некоторое время подождет, когда режим в Каракасе падет сам. Если этого не случится (а устойчивость властей гораздо выше, чем ожидали американцы, никакой "народной революции" в Венесуэле не происходит), агрессия станет возможной. Тем более что признав президента-самоназначенца, Вашингтон почти отрезал себе путь к отступлению. США и так уже потерпели слишком много политических поражений, чтобы допустить еще одно на своем "заднем дворе". Причем совершенно независимо от того, хорош или плох Мадуро, Хуан Гуайдо – полный самозванец (возможно, именно поэтому его поддерживает очевидное меньшинство населения страны) и никак не может быть главой государства по законам Венесуэлы, а признание американской марионетки другими странами входит в вопиющее противоречие с нормами международного права. Но Вашингтон уже даже не имитирует законность своих действий, а Европа – суверенность.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 14 (777) за 16 апреля 2019 года