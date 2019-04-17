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17.04.2019
bmpd.livejournal.com

ВВС Израиля возможно использовали ракеты Rampage в ударе по Сирии

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По утверждению известного авиационного журналиста Бабака Тагави (Babak Taghvaee), ВВС Израиля в ходе нанесения удара по сирийскому центру по производству ракет в Масьяф (провинция Хама) 13 апреля 2019 года якобы впервые использовали новые израильские ракеты Rampage класса "воздух-поверхность", которые запускались с истребителей F-16I. Достоверность этого сообщения Тагави неизвестна.

Испытательный пуск израильской управляемой ракеты IAI/Elbit Systems Rampage класса "воздух-поверхность" с истребителя Lоckheed Martin F-16I Sufa (с) Israel Aerospace Industries (IAI)

Ракета Rampage совместной разработки израильских компаний Israel Aerospace Industries (IAI) и IMI Systems (ныне в составе Elbit Systems) является авиационным вариантом известной израильской наземной оперативно-тактической ракеты EXTRA, хотя и не представляет собой аэробаллистическую ракету. Твердотопливная ракета Rampage имеет массу 570 кг, оценочную массу боевой части 120 кг (многоцелевая фугасная, с возможностью замедления разрыва), длину 4,7 м, диаметр корпуса 306 мм. Дальность в сообщениях разработчиков варьируется от "более 100" до "нескольких сотен" километров. Система наведения инерциально-спутниковая с добавлением системы IAI ADA противодействия помехам сигналам GPS. КВО якобы составляет порядка 10 метров, при этом ракета пикирует на цель практически вертикально со скоростью от 300 до 550 м/сек (в зависимости от условий запуска).

Основным носителем Rampage в ВВС Израиля должны выступать истребители Lоckheed Martin F-16I Sufa (которые способны нести до четырех ракет), однако разработчики заявляют о возможности интеграции ракеты на практически любые современные боевые самолеты западного и российского производства - в частности, ВВС Индии эта ракета предлагается для оснащения Су-30МКИ.

В июне 2018 года IAI сообщала, что Rampage находится на этапе испытаний с истребителя F-16I и что начало ее поступления на вооружение ВВС Израиля ожидается "в течении 18 месяцев". В феврале 2019 года Rampage представлялась Elbit Systems на выставке Aero India 2019 в Бангалоре, при этом сообщалось, что испытания ракеты будут завершены "в течении 10-12 месяцев".

Коммерческие спутниковые снимки результатов удара ВВС Израиля по сирийскому центру по производству ракет в Масьяф (провинция Хама), 13.04.2019 (с) Image Sat International (via twitter.com/BabakTaghvaee )

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Страны
Израиль
Индия
Россия
Сирия
Продукция
F-16
Су-30
Су-30МК
Компании
Elbit Systems
IAI
Lockheed-Martin
Проекты
GPS
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