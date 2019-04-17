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17.04.2019
ТАСС

Более 1 тыс. специалистов радиоэлектронной борьбы провели тренировку на Дальнем Востоке

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Развертывание наземного многофункционального модуля помех "Красуха-4" во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы ЦВО на полигоне Свердловский
Развертывание наземного многофункционального модуля помех "Красуха-4" во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы ЦВО на полигоне Свердловский.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

На полигонах было задействовано около 100 единиц спецтехники

ВЛАДИВОСТОК, 16 апреля. /ТАСС/. Более 1 тыс. специалистов подразделений войск радиоэлектронной борьбы Восточного военного округа (ВВО) приняли участие в комплексной тренировке по созданию радиопомех авиации условного противника в восьми регионах Дальнего Востока. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ВВО.

"Основной упор в ходе тренировки был сделан на постановку радиопомех и блокирование каналов навигации авиации условного противника, в том числе беспилотной. Актуальность выполнения подобных задач обусловлена необходимостью применения новых тактических приемов, основанных на опыте ведения современных вооруженных конфликтов", - говорится в сообщении.

Военнослужащие в ходе тренировки должны были нарушить систему управления условного противника, чтобы не допустить авиаудар по позициям войск. Также специалисты РЭБ ВВО тренировались препятствовать управлению дронами, анализировали сигналы источников радиоизлучений.

На полигонах было задействовано около 100 единиц спецтехники, в том числе современные комплексы радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2", "Поле-21", "Силок", "Красуха" и "Мурманск-БН".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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