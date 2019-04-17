Ракетный крейсер "Варяг" провел артиллерийские стрельбы в Японском море
ВЛАДИВОСТОК, 16 апр – РИА Новости. Флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер "Варяг" провел артиллерийские стрельбы в заливе Петра Великого близ Владивостока, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский.
Корабль стрелял из 130-миллиметровой установки АК-130 по буксируемому морскому щиту.
По его словам, кроме того во вторник экипаж "Варяга" уничтожил огнем 30-миллиметровых шестиствольных автоматических артиллерийских установок макет морской плавающей мины. Моряки также отработали организацию противовоздушной обороны и боролись за живучесть корабля.
К отдельным эпизодам учений привлекли дальние противолодочные самолёты Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота.
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