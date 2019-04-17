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17.04.2019
РИА Новости

Ракетный крейсер "Варяг" провел артиллерийские стрельбы в Японском море

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Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ "Варяг"
Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ "Варяг".
Источник изображения: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

ВЛАДИВОСТОК, 16 апр – РИА Новости. Флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер "Варяг" провел артиллерийские стрельбы в заливе Петра Великого близ Владивостока, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский.

Корабль стрелял из 130-миллиметровой установки АК-130 по буксируемому морскому щиту.

"Чуть позже в районе берегового полигона ТОФ крейсер применил артиллерию для подавления видимых и скрытых ландшафтом местности мишеней, имитирующих огневые точки и боевую технику условного противника на побережье", - сказал Воскресенский.

По его словам, кроме того во вторник экипаж "Варяга" уничтожил огнем 30-миллиметровых шестиствольных автоматических артиллерийских установок макет морской плавающей мины. Моряки также отработали организацию противовоздушной обороны и боролись за живучесть корабля.

К отдельным эпизодам учений привлекли дальние противолодочные самолёты Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота.

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Япония
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Пётр Великий
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ТОФ
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