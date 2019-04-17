В Северной Осетии начались учения ракетных подразделений "Искандер-М"

По данным пресс-службы Южного военного округа, участие в них принимают около 800 ракетчиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие ракетного соединения, дислоцированного в Северной Осетии, подняты по тревоге для совершения марша на полигон в Ставропольском крае. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Южного военного округа.

Учения продлятся до конца текщей недели с участием около 800 ракетчиков. Будут выполняться задачи по развертыванию и маскировке "Искандеров-М", а также электронные пуски ракет.

"Расчеты оперативной-тактических ракетных комплексов (ОТРК) выполнили комплекс мероприятий по сигналу учебной тревоги, в настоящее время сформирована колонна для марша из Моздока на полигон в Ставропольском крае", - говорится в сообщении окружной пресс-службы.

ОТРК "Искандер-М" предназначен для поражения на дальностях до 500 км малоразмерных и площадных целей противника - ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи.