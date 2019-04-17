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17.04.2019
ИноСМИ

Klassekampen (Норвегия): военные игрища близ побережья

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Бомбардировщик B-52 возвращается в Англию после рейда вблизи Норвегии
Бомбардировщик B-52 возвращается в Англию после рейда вблизи Норвегии.
Источник изображения: © REUTERS, Tessa B. Corrick/U.S. Air Force

Норвежские военные утверждают, что после учений НАТО «Единый трезубец» ситуация на севере обострилась. Пока Эрна Сульберг общалась с Путиным в Санкт-Петербурге, недалеко от Лофотенских островов звучали залпы. С какой стати русские устраивают стрельбы в Норвежском море? Это неспроста, отвечают норвежские эксперты на вопрос «Классекампен».


Норвегия в тисках между США и Россией

Американские бомбардировщики у норвежского побережья и российские стрельбы на Лофотенских островах. Норвежские вооруженные силы подтверждают: после осенних учений НАТО ситуация на севере обострилась.

Предыстория

- В октябре и ноябре прошлого года учения в Норвегии прошли учения "Единый трезубец" (Trident Juncture). Это были крупнейшие учения НАТО на норвежской земле с 1980-х годов.

- Одновременно с этим в рамках других учений "Северный экран" (Northern Screen) вдоль норвежского побережья проследовал американский авианосец.

- Во время учений НАТО Россия трижды объявляла о морских стрельбах неподалеку от берегов Норвегии. В действительности же состоялось лишь одно из объявленных учений.

- В конце марта норвежские F-16 совершили тренировочный облет вместе с американскими бомбардировщиками B-52.

- Россия провела стрельбы к северо-западу от Лофотенских островов и пообещала повторить испытания в период с 11 по 14 апреля.

Во вторник вечером премьер-министр Эрна Сульберг (Erna Solberg, либерально-консервативная партия "Хёйре") провела двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В то же самое время российские военные корабли "Петр Великий" и "Маршал Устинов" проследовали вдоль побережья Норвегии на учения в район к северо-западу от Лофотенских островов.

В четверг военные корабли начали совместные стрельбы в Норвежском море вместе с противолодочными самолетами Ту-142, бомбардировщиками Ту-22М, истребителями МиГ-31 и вертолетами Ка-27, базирующимися на борту "Петра Великого".

"До "Единого трезубца - 2018" подобные учения российские войска организовывали редко. Если в этих неожиданно объявленных стрельбах есть что-то новое, так это то, что они проводятся сравнительно далеко на юг вдоль норвежского побережья и что в этом районе действительно отмечается активность русских", - объясняет пресс-секретарь оперативного штаба вооруженных сил Норвегии Сигурд Тоннинг-Ульсен (Sigurd Tonning-Olsen).

Он уточнил, однако, что по состоянию на вечер пятницы никаких стрельб не проводилось. У норвежских вооруженных сил есть "хорошее представление" о том, что происходит в регионе, и "достаточно ресурсов", чтобы быть в курсе и впредь, заверил он.

"Политический сигнал"

Бывший глава норвежской разведки Хьелль Грандхаген (Kjell Grandhagen) считает, что своими учениями в Норвежском море Россия шлет "четкий политический сигнал".

"Никакая это не случайность, и приуменьшать ее значение не стоит. Обычные учения можно было запросто провести у себя дома в Баренцевом море недалеко от Кольского полуострова", - считает Грандхаген.

"Классекампен": Это вообще нормально, что русские устраивают стрельбы в Норвежском море?

- За то время, пока я был главой разведки (с 2010 по 2016 год), я такого не припомню.

- А что это за сигнал?

- Они показывают, что у них есть возможность проводить учения еще дальше на юге, чем обычно. Не думаю, что этот сигнал как-то связан со встречей Сульберг и Путина - тогда бы учения прошли раньше. Мне кажется, это ответ на учения НАТО и США в тех же водах, а они проводятся уже давно.

Американские бомбардировщики

Между тем Россию провоцируют не только гигантские учения НАТО "Единый трезубец", состоявшиеся прошлой осенью: в середине марта американские бомбардировщики B-52 совершили ряд полетов на границе российского воздушного пространства как в Балтийском, так и в Баренцевом море.

В конце месяца пять американских бомбардировщиков над Северным морем сопровождали норвежские истребители F-16.

Подполковник Тормуд Хейер (Tormod Heier) говорит, что Норвегия больше не может считаться хозяином у себя дома, так как угодила в тиски между США и Россией.

Он также напомнил, что прошлой осенью вдоль берегов Норвегии проследовал американский авианосец "Гарри Трумэн", отметив, что теперь о присутствии в этом же регионе заявляют русские.

"Во время холодной войны мы еще могли сами заявлять о своем присутствии, теперь же у нашего порога соревнуются сверхдержавы", - говорит Хейер.

По словам сотрудника Научно-исследовательского института вооруженных сил Норвегии (FFI), зависимость страны от США растет. Для безопасности Норвегии возникает дилемма.

"Раз норвежские силы лишились возможности заявлять о присутствии в этих водах, возник вакуум. Сейчас его пока заполняют США. Но Россия уже нервничает, а от этого начинает нервничать и сама Норвегия. Мы зовем еще больше американцев, а русские нервничают все сильнее. Парадокс в том, что безопасность обеих сторон от этого только уменьшаяется, а не растет", - рассуждает Хейер.

Проблемы с "Орионами"

Как сообщала "Классекампен" в среду, норвежские патрульные самолеты P3 "Орион" за последние две недели не выполнили ни единого оперативного задания.

Тоннинг-Ульсен отмечает, что в четверг Норвегия против российских самолетов подняла в воздух F-16.

- "А "Орионы" в этом участвовали?

Сигурд Тоннинг-Ульсен: Этого я сказать не могу. Но и без того у нас достаточно ресурсов, которые позволяют нам быть в курсе дела.

- Чем ответила Норвегия на российские учения?

- Мы следим за всякой их деятельностью. У нас имеются разные датчики оперативного контроля. В подробности я вдаваться не могу, но, поверьте, у нас хорошее представление о том, что происходит в регионе, и достаточно ресурсов, чтобы быть в курсе и впредь. У нас все под непрерывным контролем.


Симен Таллаксен (Simen Tallaksen), Магнус Люсберг (Magnus Lysberg)

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Россия
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Продукция
B-52
F-16
Ка-27
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Ту-142
Ту-22М
Персоны
Путин Владимир
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