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17.04.2019
bmpd.livejournal.com

Украинская командно-штабная машина БТР-3КШ на базе БТР-3

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Как сообщил украинский государственный концерн "Укроборонпром", на Украине создана новая бронированная командно-штабная машина БТР-3КШ, которая предназначена для управления подразделениями в условиях современного поля боя. Новая машина на базе БТР-3 была разработана ГП "Киевский бронетанковый завод", входящим в состав ГК "Укроборонпром", совместно с другими предприятиями Концерна и частными компаниями.

Бронированная командно-штабная машина БТР-3КШ на базе украинского бронетранспортера БТР-3, разработанная ГП "Киевский бронетанковый завод" (с) ГК "Укроборонпром"

В пресс-релизе ГК "Укроборонпром" говорится, что "сердцем" БТР-3КШ является новейшая автоматизированная система управления боем, которая объединяет всю передаваемую по защищенной цифровой связи информацию о местонахождении подразделений, целей и средств огневого поражения. Эта информация может поступать от командиров отделений, отдельных боевых машин, расчетов, передовых наводчиков, беспилотников, контрбатарейных радаров, других участников боя и средств наблюдения. В свою очередь, автоматизированная система управления боем выводит целостную картину на тактические компьютеры и позволяет оперативно передавать боевые задачи и контролировать их выполнение.

Такая система позволяет значительно повысить эффективность выполнения боевой задачи и полностью соответствует современной концепции ведения войны, когда преимущество над противником достигается лучшей координацией и взаимодействием между всеми подразделениями на поле боя и постоянным обменом информацией.

Кроме того, БТР-3КШ имеет в своем составе собственные беспилотные комплексы, позволяющие самостоятельно получать уточненную информацию. Сейчас в составе БТР-3КШ применяются БЛА "Рама" от ГП "ГКБ Авиации общего назначения", которое также входит в состав концерна "Укроборонпром" .

С целью защиты БТР-3КШ оснащена боевым модулем "ИВА-М" от частного предприятия "ЧеЗаРа". Этот легкий боевой модуль с дистанционным управлением, вооруженный 12,7-мм пулеметом, оснащенный дневным и тепловизионным прицелом с дальномером, системой постановки дымовой завесы.

В состав командно-штабной машины, в соответствии с желаниями заказчика, возможно интегрировать любой беспилотный комплекс и легкий боевой модуль.

Для улучшения эргономики в конструкцию БТР-3 были внесены существенные изменения для обеспечения комфортных условий работы девяти членов экипажа. В частности значительно увеличилось пространство рабочей зоны, расширены боковые двери, заменены сидения на более комфортные и установлена ??мощная система кондиционирования воздуха.

В то же время, ходовые качества высокопроходимого шасси 8х8 БТР-3КШ остались без изменений: максимальная скорость до 100 км/ч и возможность форсирования водных преград вплавь.

Сейчас "Киевский бронетанковый завод" готовит БТР-3КШ к заводским испытаниям, после чего готов начать государственные испытания с участием украинских военных с целью начала серийного производства этих машин для украинской армии.

Бронированная командно-штабная машина БТР-3КШ на базе украинского бронетранспортера БТР-3, разработанная ГП "Киевский бронетанковый завод" (с) ГК "Укроборонпром"

Видео:

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
БТР-3
Компании
Укроборонпром
Проекты
БПЛА
ИТ
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