Самолет Ан-74ТК-300Д Муамара Каддафи на ремонте в Одессе

Как сообщает одесский веб-ресурс "Думская.нет", редчайший самолет Ан-74ТК-300Д, на котором летал ливийский диктатор Муммар Каддафи, вот уже несколько месяцев находится в международном аэропорту Одессы. Как стало известно "Думской", машина, которая принадлежит Государству Ливия, проходит текущий ремонт в частных авиаремонтных мастерских, расположенных на территории воздушной гавани.

Ливийский VIP-самолет Ан-74ТК-300Д (заводской номер 3654701221080, серийный номер 22-03, ливийская регистрация 5A-CAA) на ремонте в международном аэропорту Одессы, апрель 2019 года (с) dumskaya.net

Самолет Ан-74ТК-300Д построен всего в трех экземплярах, и все они использовались для перелетов первых лиц. Первый такой "членовоз" (регистрационный номер UR-AWB) выпустило в 2003 году Харьковское государственное авиационное производственное предприятие для украинского президентского авиаотряда. Второй (5A-CAA) был передан правительству Ливии, которая тогда еще называлась Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирией. Третий борт (RDPL-34020) поставили в Лаос, где он разбился 17 мая 2014 года.

Таким образом, сейчас действующих Ан-74ТК-300Д осталось всего два (UR-AWB и 5A-CAA). Еще три машины находятся на харьковском заводе в законсервированном состоянии и вряд-ли когда-то найдут своего покупателя.

В Одессе находится второй самолет 5A-CAA. Его заказывал в Украине лично полковник Каддафи, который летал на нем до самого начала гражданской войны 2011 года.

Эта VIP-модификация хорошо известного самолета Ан-72/74. Самолет даже внешне сильно отличается от своих старших собратьев. Он не нуждается в укороченном взлете и малой дистанции пробега, поэтому двигатели, которые на Ан-72/74 находились в центроплане (за это он был прозван "чебурашкой), опустили под крыло, разместив на пилонах. Благодаря этому машина стала менее шумной и более экономичной. Для удобства "випов" разработали специальный салон - шикарные кожаные кресла инкрустация, элементы из ценных пород древесины и двухуровневое освещение потолка, позволяющее создавать эффект ночного звездного неба.

Ливия заинтересовалась харьковскими самолетами в медицинской и VIP-конфигурации еще в 2000 году, подписав с Украиной соответствующий договор о намерениях, но не спешила делать заказ. Украинские менеджеры, понимая тонкую игру ливийцев, тоже не форсировали ситуацию. Прорыв наступил в апреле 2005-го года, когда в Триполи проходила выставка достижений народного хозяйства Харьковской и Запорожской областей. Было принято решение, чтобы украинская делегация прибыла туда на президентском самолете. Расчет оказался верным - ливийцы заинтересовались машиной.

По поручению Каддафи на борт Ан-74ТК-300 пришел торговаться ливийский премьер - генеральный секретарь Высшего народного комитета Аль-Багдади Али аль-Махмуди. Он сначала дал добро на покупку самолета, но, узнав, что авиазавод сможет достроить борт только через год, не стал дальше вести переговоры - встал и ушел. Пришлось идти на компромисс. Вмешался Секретариат президента Украины и специально для Каддафи харьковский завод изменил очередность выпуска самолетов, поставив ливийский заказ на первое место.

Ливия сделала предоплату, но по условиям контракта покупатель потребовал отправить ему "залоговый" самолет, который будет летать по заданиям заказчика до тех пор, пока не будет поставлен новый борт. Им стал известный по многим международным выставкам Ан-74ТК-200 (регистрационный номер UR-74038) с лучшим заводским экипажем (командир воздушного судна Александр Доброродный). 24 апреля 2006 года при заходе на посадку в столице Чада - Нджамене самолет разбился, все члены экипажа погибли.

Выполнение ливийского контракта было приостановлено на несколько лет - завод должен был получить компенсацию, но никто не знал, как это сделать. Требование о выполнении приостановленной поставки озвучил сам Каддафи во время официального визита в Киев в ноябре 2008 года. Он каким-то образом убедил тогдашнего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко, которая распорядилась достроить борт и передать его ливийской стороне. В итоге 23 апреля 2009 года новенький членовоз приземлился в Триполи.

В феврале 2011 года, во время операции международных сил против ливийского диктатора, самолет был поврежден осколками бомб, но уже к лету его отремонтировали. После убийства полковника в Ливии образовалось несколько разных правительств, воюющих друг с другом. Борт 5A-CAA использует международно признанное Правительство национального согласия (единства).

За десять лет эксплуатации самолет сменил несколько ливрей (окрасок) и обслуживался на харьковском заводе. Сейчас ХГАПП переживает сложное время, поэтому ливиец оказался на ремонте в Одессе.

(с) dumskaya.net