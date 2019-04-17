Учения с новой системой управления пройдут 16-18 апреля во всех регионах
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Крупномасштабные командно-штабные учения, в ходе которых впервые будет опробована новая система управления, пройдут с 16 по 18 апреля во всех регионах России, сообщили РИА Новости в МЧС.
Он отметил, что 16 апреля в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС состоится селекторное совещание под руководством главы министерства Евгения Зиничева. На первом этапе КШУ органы управления и силы РСЧС будут приведены в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации.
По его словам, в рамках второго и третьего этапов учений подразделения отработают вводные, связанные с противопаводковыми мероприятиями, ликвидацией природных пожаров и защите от них населённых пунктов.
"Особенность практической части КШУ состоит в том, что управление силами и средствами будет осуществляться из подвижных пунктов управления непосредственно из мест условных ЧС", - отметили в министерстве.
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