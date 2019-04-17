Учения с новой системой управления пройдут 16-18 апреля во всех регионах

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Крупномасштабные командно-штабные учения, в ходе которых впервые будет опробована новая система управления, пройдут с 16 по 18 апреля во всех регионах России, сообщили РИА Новости в МЧС.

"Подразделения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) примут участие во всероссийском командно-штабном учении (КШУ) по ликвидации природных пожаров и обеспечении противопаводковых мероприятий", - сказал собеседник агентства, добавив, что учения проводятся в соответствии с распоряжением Совета безопасности РФ, в них будут задействованы различные подразделения из всех 85 регионов страны.

Он отметил, что 16 апреля в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС состоится селекторное совещание под руководством главы министерства Евгения Зиничева. На первом этапе КШУ органы управления и силы РСЧС будут приведены в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации.

"Впервые в мероприятии подобного масштаба применяется новая система управления. Поручения центрального аппарата будут идти напрямую главным управлениям МЧС по субъектам РФ, минуя региональные центры, ликвидированные в конце 2018 года. Тем самым повышается оперативность постановки задач, передачи сигналов и, соответственно, принятия решений на местах", - подчеркнул представитель ведомства.

По его словам, в рамках второго и третьего этапов учений подразделения отработают вводные, связанные с противопаводковыми мероприятиями, ликвидацией природных пожаров и защите от них населённых пунктов.

"Особенность практической части КШУ состоит в том, что управление силами и средствами будет осуществляться из подвижных пунктов управления непосредственно из мест условных ЧС", - отметили в министерстве.