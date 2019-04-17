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17.04.2019
Известия.ru

Спрятаться в чистом море: корветы прикроют интеллектуальными помехами

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Российские многофункциональные корветы будут защищены радиоэлектронным куполом. Новейшие патрульные корабли проекта 22160 оснастят уникальными комплексами разведки и защиты. Эффективность их работы сейчас проверяется в Черном море на корвете "Василий Быков", рассказали "Известиям" в Главном штабе ВМФ.

Российские многофункциональные корветы будут защищены радиоэлектронным куполом. Новейшие патрульные корабли проекта 22160 оснастят уникальными комплексами разведки и защиты. Эффективность их работы сейчас проверяется в Черном море на корвете "Василий Быков", рассказали "Известиям" в Главном штабе ВМФ.

Новая система сможет подавлять РЛС или создавать ложные помехи. Она состоит из высокотехнологичных датчиков на корпусе корабля. Собранная информация о всех работающих радиоэлектронных системах, которые способны "достать" корабль, в режиме реального времени передается на посты радиоперехвата и пеленга. Система определяет тип радара и идентифицирует его носитель. В результате экипаж корвета получает возможность воздействовать на наземные, морские и авиационные радары, а также спутниковые системы обнаружения вероятного противника.

В зависимости от обстановки командиру корабля предлагаются варианты, как спрятаться от радаров. Если РЛС противника невозможно обойти, система маскирует корабль помехой. Новинка также способна "задавить" РЛС мощным радиоэлектронным сигналом. Другой вариант — поставить дезориентирующие помехи. Они создают на экранах РЛС противника несколько ложных целей, аналогичных отметкам настоящего корабля. Могут быть использованы и тепловые ловушки, создающие инфракрасные помехи.

Система позволит корветам проникать незамеченными в контролируемые противником районы, противодействуя не только отдельным кораблям, но и ударным корабельным и авианосным группам, которые имеют широкий выбор средств разведки, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.


— Современные разработки позволяют сделать современный корабль незаметным, а значит, более эффективным в современном бою, — рассказал эксперт. — Раньше на кораблях были устройства, которые показывали, что он облучается радаром, на какой частоте работает радиостанция и оператор идентифицировал РЛС по справочникам. Дальше экипаж выяснял, на каких кораблях стоят такие типы радиостанций и определял, какой корабль появился на горизонте. Всё это занимало время.

Новое устройство будет определять частоту работы радара и выбирать ему помеху автоматически. Оно позволит командиру в короткие сроки принимать решение, какой маневр совершить, чтобы противодействовать противнику, заключил Валентин Селиванов.

Патрульные корабли проекта 22160 "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачев" вошли в состав бригады охраны водного района Черноморского флота в конце 2018 года. В их задачи входит патрулирование прибрежной зоны и мест базирования флота.

Главная особенность корветов этого типа — в модульной системе, позволяющей при необходимости менять вооружение и оборудование. Корабль может нести ракеты "Калибр-НК" и "Оникс", а на палубе оборудована площадка для вертолета Ка-29. Серия приспособлена для использования подводных и надводных беспилотников для наблюдение в радиусе сотен километров.

Моряки прозвали эти корветы кораблями-роботами. Постройка еще четырех кораблей серии ожидается к 2020 году.

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Ка-29
П-800 Оникс
Проекты
2020-й год
22160
БПЛА
Калибр КР
Робот
ЧФ
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