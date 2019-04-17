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17.04.2019
Вестник Мордовии

"Адская молотилка" на "летающем" Т-80У: БМПТ с 57-мм пушкой из 80-х

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Источник изображения: Фото: Gur Khan attacks!

Известный ленинградский танк Т-80У, прозванный "летающим", более 30 лет назад мог стать основой для боевая машины огневой поддержки с мощным орудием калибра до 57 мм. Об этом рассказывает известный российский эксперт в области бронетанковых вооружений Алексей Хлопотов.

На своем канале в Яндекс-дзен он представляет изображения неизвестной ранее таинственной бронемашины.

Источник изображения: Фото: Gur Khan attacks!

"Модель создана на базе основного боевого танка Т-80У. В низкопрофильной башне размещена автоматическая пушка, судя по размерам, она может быть от 45 калибра до 57 калибра ( учитывая, что вооруженная двумя 57-мм орудиями "Адская молотилка" - ЗСУ-57-2 хорошо показала себя в ходе войн на Ближнем Востоке, все говорит о втором варианте. Прим. В.М.).

Привлекает установка для запуска противотанковых управляемых ракет. В повседневной эксплуатации она укрывается в башне, а в ходе боя выдвигается из нее", - отмечает Хлопотов. По его мнению, сама башня - необитаемая, и бойцы находятся в корпусе.

Также он считает, что этот прообраз БМПТ лег в основу машины аналогичного назначения на семиопорной базе перспективного танка Объект 299. В начале 90-х гг, как и многое в отечественном ВПК, эта разработка прекратилась из-за отсутствия финансирования.

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМПТ Рамка-99
Т-80
Т-80У
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