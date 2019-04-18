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18.04.2019
bmpd.livejournal.com

Смотр Боливарианской народной милиции в Венесуэле

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Смотр Боливарианской народной милиции в Венесуэле

13 апреля 2019 года в Каракасе прошел смотр подразделений Боливарианской народной милиции - народного ополчения Венесуэлы в честь 10-летия со дня создания этой военизированной организации.

Боливарианская милиция Венесуэлы была создана 10 лет назад тогдашним президентом страны Уго Чавесом в качестве армейского резерва, в котором гражданские лица на добровольной основе проходят военную подготовку.

Дата подписания указа о создании милиции - 13 апреля - была выбрана не случайно: в этот день каждый год сторонники Уго Чавеса праздновали его освобождение из тюрьмы под давлением демонстрантов, вышедших на улицы в 1994 году. Милиция была создана как формирование верных президенту Чавесу граждан страны. В ней служат добровольцы - мужчины и женщины разных возрастов из разных социальных групп, объединенные по территориальному признаку.

Президент Николас Мадуро выступил на митинге в Каракасе. Мадуро заявил о необходимости до конца этого года увеличить на миллион человек численность боливарианской национальной милиции и структурно объединить народное ополчение с вооруженными силами страны.

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Страны
Венесуэла
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