Перспективную самоходку "Лотос" впервые покажут на "Армии-2019"

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Новейшее самоходное артиллерийское орудие "Лотос", а также пистолетный комплекс "Удав" впервые покажут на "Армии-2019".

"Впервые будут экспонироваться пистолетный комплекс "Удав" и самоходное артиллерийское орудие "Лотос", - говорится в анонсе, размещенном в корпоративном издании "Климовский оружейник".

Ранее сообщалось, что ЦНИИточмаш ведет работу над проектом самоходного орудия для ВДВ "Зауралец-Д", который должен был сменить имеющийся на вооружении десантников артиллерийский комплекс "Нона-С". Однако позднее Минобороны РФ заменило проект "Зауральца" на усовершенствованный "Лотос". Как сообщали в ЦНИИточмаш, основные отличия "Лотоса" от "Зауральца" будут заключаться в новом орудии с большей дальностью стрельбы, а также внедрении новых боеприпасов для высокоточного огня.

В октябре 2018 года гендиректор института Альберт Баков сообщил РИА Новости, что ЦНИИточмаш приступил к созданию опытного образца "Лотоса". Позднее пресс-служба института опубликовала на официальном сайте внешний вид новой самоходки для ВДВ, но раскрывать конкретные боевые возможности "Лотоса" не стала, отметив, что "сведения о тактико-технических характеристиках новейшего образца вооружения до начала испытаний являются закрытыми".