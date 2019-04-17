Перспективную самоходку "Лотос" впервые покажут на "Армии-2019"
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Новейшее самоходное артиллерийское орудие "Лотос", а также пистолетный комплекс "Удав" впервые покажут на "Армии-2019".
"Впервые будут экспонироваться пистолетный комплекс "Удав" и самоходное артиллерийское орудие "Лотос", - говорится в анонсе, размещенном в корпоративном издании "Климовский оружейник".
Ранее сообщалось, что ЦНИИточмаш ведет работу над проектом самоходного орудия для ВДВ "Зауралец-Д", который должен был сменить имеющийся на вооружении десантников артиллерийский комплекс "Нона-С". Однако позднее Минобороны РФ заменило проект "Зауральца" на усовершенствованный "Лотос". Как сообщали в ЦНИИточмаш, основные отличия "Лотоса" от "Зауральца" будут заключаться в новом орудии с большей дальностью стрельбы, а также внедрении новых боеприпасов для высокоточного огня.
В октябре 2018 года гендиректор института Альберт Баков сообщил РИА Новости, что ЦНИИточмаш приступил к созданию опытного образца "Лотоса". Позднее пресс-служба института опубликовала на официальном сайте внешний вид новой самоходки для ВДВ, но раскрывать конкретные боевые возможности "Лотоса" не стала, отметив, что "сведения о тактико-технических характеристиках новейшего образца вооружения до начала испытаний являются закрытыми".
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"Впервые будут экспонироваться пистолетный комплекс "Удав"Нифига себе - "комплекс". А он самоходный или прицепной? Дизельный или с ГТД? Туалет встроенный есть?
Нифига себе - "комплекс". А он самоходный или прицепной? Дизельный или с ГТД? Туалет встроенный есть?В огнестрельном оружии под понятием "комплекс" подразумевается само оружие и разработанные специально для него боеприпасы, либо оружие, объединяющее в себе нескольких различных стрелковых или пусковых механизмов. Например, автоматно-гранатомётный комплекс. Так что Ваша ирония здесь не уместна.
Так что Ваша ирония здесь не уместна.Вы бы написали прямо - что "без туалета".
Вообще говоря, учитывая любовь военных к сокращениям, предлагаю присваивать суффиксный индекс "БТ" изделиям без туалета и "СТ" с туалетом.
То бишь ВВСТ-БТ. Или ВВСТ-СТ. Соответственно было бы "Пистолетный комплекс Удав-БТ". Тогда и вопросов таких даже возникать не будет.