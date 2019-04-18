Нужно общаться: в НАТО хотят поддерживать контакты с Россией

В Совфеде оценили заявление командующего силами НАТО в Европе о России

В НАТО выразили обеспокоенность тем, что на сегодняшний день не могут просчитывать действия России так же точно, как это было в период "холодной войны". В альянсе считают, что это связано с дефицитом взаимодействия между сторонами. Там подчеркнули, что общение - важный элемент сдерживания. Незадолго до этого замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил о полном прекращении сотрудничества между Россией и НАТО по гражданской и военной линиям.

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти обеспокоен неспособностью Запада просчитывать действия России с такой же точностью, как это было во времена "холодной войны".

"Мы понимали сигналы друг друга во времена "холодной войны". Мы говорили [друг с другом]", - сказал генерал Associated Press.

Контакты с потенциальным противником он назвал важной частью сдерживания, имея в виду, что глубокое знание о намерениях и вооружениях сторон содействует снижению вероятности возникновения между ними вооруженного конфликта.

Он посетовал, что за последние несколько лет встречался с главой Генштаба России Валерием Герасимовым лишь дважды, хотя и иногда общался с ним по телефону. "Лично я считаю, что общение является важным моментом сдерживания. Нам следует больше коммуницировать с Россией. Это позволит нам понимать друг друга и объяснять, что мы делаем и зачем", - пояснил Скапаротти. В то же время он подчеркнул, что для достижения заявленной им цели альянсу нет необходимости чрезмерно интенсифицировать контакты с Москвой.

Заявления Скапаротти порадовали первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова. "Подобные заявления приятно слышать, наконец, на Западе возобладал здравый смысл. Ситуация в наших отношениях с НАТО, Соединенными Штатами в последнее время доходит просто до абсурда. Во всем, что в мире было плохо, винили Россию. Нас причисляли и к странам-агрессорам, и к тем, кто дестабилизирует ситуацию в Европе. Мне кажется, пора остановиться", - сказал сенатор RT.

Если за заявлениями генерала США будут следовать практические шаги, то накопившаяся за последние десятилетия напряженность в отношениях НАТО и России начнет постепенно ослабевать, предположил Джабаров.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил РИА "Новости" о полном прекращении сотрудничества между Россией и НАТО по гражданской и военной линиям. "НАТО сама отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика", - пояснил дипломат.

По его словам, альянс зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией, и теперь отношения между Москвой и Брюсселем "больше всего напоминают "обычное" состояние дел, под которое создавалась НАТО - под "холодную войну".

В то же время Грушко подчеркнул, что Москва не будет игнорировать блок, поскольку это серьезный фактор безопасности.

Он обратил внимание, что очень многое из происходящего в альянсе - это производная от политики США, поэтому в случае изменения отношений между Москвой и Вашингтоном, изменятся и отношения между Россией и НАТО.

Кроме того, замминистра отметил, что у Москвы нет контактов по военной линии с альянсом в целом, но есть с отдельными его представителями. "НАТО отказалась от практического сотрудничества с нами в интересах укрепления безопасности. Но есть объективная потребность в совместной работе по снижению рисков непреднамеренной эскалации, предотвращению инцидентов", - заметил Грушко.

Тем временем, в США ответственность за напряженные отношения с Западом возлагают на Россию. Как заявил 12 апреля возглавляющий Объединенный комитет начальников штабов армии США Джозеф Данфорд, западным странам очень сложно устанавливать нормальные отношения с государством, "которое несколько лет вело себя ненормально". В то же время Данфорд отметил, что регулярно контактирует с Герасимовым, и это позволяет избегать недопонимания по важнейшим вопросам.

Год назад, 19 апреля, в Баку состоялась встреча Валерия Герасимова и Кертиса Скапарротти, которая, как сообщили РИА "Новости" в пресс-службе альянса, продемонстрировала взаимный интерес в поддержании военных линий связи, была направлена на поддержание предсказуемости и транспарентности.

"Разговор был посвящен вопросам, связанным с обстановкой и учениями. Эта встреча лицом к лицу демонстрирует ясный взаимный интерес в поддержании военных линий связи, что соответствует политике диалога и транспарентности НАТО", - указали в сообщении.

Впрочем, о важности контактов с Россией в НАТО говорят каждый год.

То же было и в марте 2017 года, когда с аналогичным заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "На фоне высокой напряженности еще более важным становится, что мы говорим друг с другом, имеем открытые каналы для контактов между военными и политиками", - цитировало Столтенберга агентство Reuters.

Лидия Мисник