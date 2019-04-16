NYT: инженеры из США разрабатывают фиксатор-"хвост" для астронавтов

Астронавты NASA Кристина Кох и Ник Хейг во время выхода в открытый космос, 29 марта 2019 года.

Конструкция, представляющая собой три трубки из гибкого прозрачного пластика, проходит испытания под водой

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /Корр.ТАСС Игорь Борисенко/. Снабдить астронавтов средством для фиксации в условиях невесомости, которое внешне напоминает хвост, предлагают американские исследователи. Как сообщила газета The New York Times, сотрудница Массачусетского технологического института Валентина Самини и промышленный дизайнер Мануэль Мачилло разрабатывают прибор под названием SpaceHuman, который внешне напоминает состоящий из нескольких секций хвост, крепящийся к пояснице. С его помощью астронавты смогут неподвижно закрепляться при работе в открытом космосе, а также осуществлять захват предметов.

Прототип устройства представляет собой три трубки из гибкого прозрачного пластика. Они разделены на 36 отдельных секций, каждая из которых может быть наполнена воздухом с помощью 12 микронасосов, закрепленных на поясе астронавта и питающихся от аккумуляторов. В результате вся конструкция может становиться жесткой, удлиняться или менять форму. Устройство снабжено несколькими датчиками, которые дают возможность осуществлять захват предметов, а также видеокамерой для управления этими операциями. Кроме того, "хвост", по мнению исследователей, мог бы служить в качестве "руля" при прыжках в условиях микрогравитации.

Сейчас конструкция проходит испытания под водой, а в мае нынешнего года изобретатели намерены провести испытания роботизированного "хвоста" на борту самолета-лаборатории, где при резком снижении на 20-30 секунд будет возникать невесомость.