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16.04.2019
ТАСС

Путин расширил полномочия Роскосмоса

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Стенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос"
Стенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос".
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

В состав госкорпорации смогут войти автономные некоммерческие организации, общества с ограниченной ответственностью, ассоциации, фонды

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия Роскосмоса в сфере создания коммерческих и некоммерческих организаций. Документ в понедельник опубликован на официальном портале правовой информации.

В состав корпорации теперь смогут войти общества с ограниченной ответственностью, ассоциации, фонды, автономные некоммерческие организации. Помимо этого с Роскосмоса снимаются ограничения на создание некоммерческих и коммерческих организаций различных организационно-правовых форм. Госкорпорация получит право принимать участие и в работе иностранных структур, но только если это соответствует тем целям, для которых она была создана.

Согласно действующим нормам, Роскосмос может создавать только собственные учреждения и некоммерческие организации. Нормы об участии в иностранных структурах на сегодняшний день отсутствуют. Теперь же уточнен порядок определения цены находящегося в федеральной собственности имущества, в том числе земельных участков, при его передаче в качестве имущественного взноса Роскосмоса, полномочия наблюдательного совета госкорпорации.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
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