Совбез России напомнил о важности Гражданской обороны
На прошедшем заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по военной безопасности было заявлено, что система гражданской обороны страны позволяет обеспечить защиту населения при военных конфликтах.
"Отмечено, что созданная в стране система гражданской обороны позволяет обеспечить защиту населения, материальных и культурных ценностей в случае военных конфликтов, а также опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров", - отметили в Совбезе по итогам заседания.
Сообщается также, что рассматривались методы и способы организации гражданской обороны с учетом географических, природно-климатических и социально-экономических особенностей регионов России.
"Отдельное внимание уделено совершенствованию подготовки сил гражданской обороны, а также повышению уровня их оснащенности современной специальной техникой",- указали в ведомстве.
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