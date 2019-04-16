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16.04.2019
Военно-промышленный курьер

Совбез России напомнил о важности Гражданской обороны

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Источник изображения: vpk-news.ru

На прошедшем заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по военной безопасности было заявлено, что система гражданской обороны страны позволяет обеспечить защиту населения при военных конфликтах.

"Отмечено, что созданная в стране система гражданской обороны позволяет обеспечить защиту населения, материальных и культурных ценностей в случае военных конфликтов, а также опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров", - отметили в Совбезе по итогам заседания.

Сообщается также, что рассматривались методы и способы организации гражданской обороны с учетом географических, природно-климатических и социально-экономических особенностей регионов России.

 "Отдельное внимание уделено совершенствованию подготовки сил гражданской обороны, а также повышению уровня их оснащенности современной специальной техникой",- указали в ведомстве.

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Страны
Россия
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1 комментарий
№1
16.04.2019 07:58
Если бы правительству РФ была важна НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА,оно бы сформировало НАЦИОНАЛЬНУЮ ГВАРДИЮ по образцу США,а не занималось переименованием частей МВД в какую то РОСГВАРДИЮ...
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