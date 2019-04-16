Китай становится лидером на оружейном рынке Пакистана

Рынок вооружений Пакистана на текущий момент и ближнесрочную перспективу монополизирован Китаем и Соединёнными Штатами, причем последние в предстоящие четыре года будут постепенно терять свои позиции в Пакистане.

Вместе с тем значительно увеличат военный экспорт в Пакистан такие страны как Швеция, Турция и Украина, которые пытаются заместить "выпадение" США по ряду сегментов. Об этом пишет российский Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

На рынке вооружений Пакистана ожидается появление новых игроков, в частности Германии и Нидерландов. Тем не менее, этот рынок останется под жёстким контролем Пекина, который имеет с Исламабадом ряд крупных долгосрочных совместных программ, отмечают аналитики ЦАМТО.

Китай вряд ли позволит кому-либо из конкурентов значительно усилить свои позиции на рынке вооружений Пакистана, имея для этого различные рычаги давления на Исламабад. В целом можно констатировать, что Пакистан является сферой влияния и особой зоной интересов Китая. Из этого в дальнейшем будет строиться и политика Исламабада в сфере военно-технического сотрудничества, с преимущественной ориентацией на Китай.

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров продукции военного назначения (ПВН) Пакистану в период 2010 -2017 гг. занимает Китай - $ 4,805 млрд (40,2% рынка). Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет $ 9,719 млрд (64,3% рынка). Китай имеет абсолютное преимущество перед всеми остальными конкурентами на рынке вооружений Пакистана, прежде всего, это касается портфеля заказов за рассматриваемый период.

Согласно имеющемуся портфелю заказов и намерениям по прямой закупке, в 2018—2021 гг. Китай упрочит лидирующие позиции на рынке вооружений Пакистана с объемом прогнозируемого экспорта в сумме $ 3,872 млрд (49,8%) против $ 2,877 млрд в 2014 -2017 гг. и $ 1,927 млрд в 2010 - 2013 гг. Второе место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Пакистану в период 2018 - 2021 гг. сохранят за собой США, но со значительно более скромным показателем - $ 725 млн.