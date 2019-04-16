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16.04.2019
Интерфакс-АВН

На Украину прибыла очередная партия американской военной помощи

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Автомобили M1114 HMMWV
Вторая партия из десяти бронированных автомобилей M1114 HMMWV, переданных в порядке американской военной помощи вооруженным силам Украины. Киев (Борисполь). 30.03.2015.
Источник изображения: Посольство США на Украине

Киев. 15 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В порту Одессы состоялась разгрузка 35-ти боевых машин Hummer, которые США направили на Украину согласно контрактам, заключенным на основе средств, выделенных Киеву в рамках бюджетных ассигнований Пентагона, сообщает украинское посольство в Вашингтоне.

"Автомобили, среди которых есть как бронированные (20 единиц), так и медицинские (15 единиц), предназначены для нужд Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на странице посольства в соцсети Facebook.

В информации отмечается, что автомобили Hummer уже неоднократно передавались Украине американской стороной и доказали свою надежность во время операции в Донбассе.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HMMWV
Проекты
Медицина
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