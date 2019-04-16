Японские ученые разрабатывают меню для питания колонизаторов Луны

В частности, японцы представили стейк из искусственно выращенных говяжьих и куриных клеток, крем-суп из водорослей, а также суши

ТОКИО, 15 апреля. /ТАСС/. Специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA, ДЖАКСА) совместно со своими партнерами намерены разработать специальную еду для будущих экспедиций на Луну, чтобы люди смогли получать там полноценное и разнообразное питание в ходе длительного пребывания. Об этом сообщает газета Asahi.

Предполагается, что полноценное меню будет доступно на Луне ориентировочно к 2040 году, если там заработает одна или более постоянных станций. Основная идея заключается в том, чтобы производить основную часть продуктов и съедобных веществ непосредственно на спутнике и лишь часть завозить непосредственно с Земли. В идеале ученые хотят добиться законченного цикла, включающего в себя не только производство питания, но и переработку отходов.

В качестве прототипов блюд, которые можно будет попробовать на Луне через 20 лет, JAXA представило стейк из искусственно выращенных говяжьих и куриных клеток, крем-суп из водорослей и суши, представляющую собой сочетание сделанной из клеток тунца имитации рыбы и рисовых компонентов.

Япония в последнее время проявляет большой интерес к освоению Луны. В частности, несколько крупных компаний, включая автомобильного гиганта Toyota решили принять участие в создании инновационного пилотируемого лунохода, в кабине которого можно будет находиться без скафандра. Кроме того, некоторые предложения по развитию спутника включают в себя создание на его поверхности жилого модуля вместимостью до 1 тысячи человек к 2040 году.

Луна - первое небесное тело, на которое с Земли стали отправлять космические аппараты, и единственный внеземной астрономический объект, где побывал человек. Мягкую посадку на лунную поверхность впервые удалось совершить советской автоматической станции "Луна-9". Выведенная в космос 31 января 1966 года, она успешно прилунилась 3 февраля того же года. Первым в истории искусственным спутником Луны стала советская автоматическая межпланетная станция "Луна-10".

20 июля 1969 года первыми ступили на лунную поверхность американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин. Они прибыли на пилотируемом космическом корабле Apollo 11 (запуск состоялся 16 июля 1969 года). Третий член экипажа, Майкл Коллинз, находился на окололунной орбите в командном модуле корабля.