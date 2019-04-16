Войска оснащают новыми постановщиками помех

Подразделения радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа в этом году впервые оснастят новейшей системой подавления "Поле-21". Начальник службы РЭБ округа генерал-майор Сергей Портных сообщил, что современные модули помех помогут войскам выводить из строя беспилотники противника и снижать эффективность его крылатых ракет и управляемых авиабомб.

Новая система спроектирована таким образом, что сигналы, отправленные по спутниковым каналам GPS, Galileo и Beidou, не доходят до приемников вражеских дронов и высокоточных боеприпасов. Это гарантирует надежное прикрытие важных государственных, военных и промышленных объектов от прицельных ударов с воздуха.

Умная аппаратура позволяет выставлять в прикрываемой зоне до сотни постов радиопомех с 1-3 модулями в каждом. При этом район подавления чужих сигналов достигает 150 кв. км. Кроме того, дистанционно управляемые необслуживаемые модули можно размещать на вышках сотовой связи на высоте до 60 метров. Система хорошо адаптирована к разным климатическим условиям и готова работать в 40-градусный мороз и 50-градусную жару.

Генерал Портных также сказал, что в Центральном военном округе уже активно используются комплексы постановки помех "Красуха", "Мурманск", "Борисоглебск-2", а также новые средства борьбы с беспилотниками "Силок". Уровень оснащенности ЦВО техникой радиоэлектронной борьбы превышает 60 процентов.

О комплексе РЭБ "Красуха" стоит рассказать отдельно. Он может накрыть непроницаемым для электромагнитных волн куполом территорию в несколько сотен километров. А еще ослепить и оглушить самолеты дальнего радиолокационного наблюдения типа "Авакс" и даже космические спутники, используемые для наведения ракет на цели. При встрече с "Красухой" системы "Авакс" перестают распознавать, где свои объекты, где чужие, какими самолетами и ракетами надо управлять.

Более того, при острой необходимости комплекс направленным с земли высокочастотным лучом в принципе может выжечь все электронные системы вражеского самолета, ракеты или находящихся на низкой орбите спутников. Правда, такой режим является скорее чрезвычайным, чем рабочим.

К тому же "Красуха" может создавать видимость не поддающихся идентификации целей. Электронный мозг ударных систем не понимает, кто перед ним - свой или враг, а потому не выдает команду на уничтожение или запускает высокоточное оружие в пустоту. Эксперты утверждают, что в таких условиях вполне реальна атака на собственные объекты.

Юрий Гаврилов