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16.04.2019
Военное обозрение

Второй китайский авианосец практически готов к вводу в эксплуатацию

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Второй по счету и первый построенный самостоятельно китайский авианосец практически готов к вводу в эксплуатацию, пишет американское издание The National Interest.

Источник изображения: topwar.ru

По мнению авторов американского журнала, первый китайский авианосец, построенный самостоятельно в КНР практически готов к вводу в эксплуатацию. Об этом говорят исчезнувшие окружавшие надстройку леса, летная палуба уже покрыта противоскользящим материалом, на корабле смонтированы радары и системы ПВО. Предполагается, что на авианосце в настоящее время идут мелкие доделочные работы. Отмечается, что авианосец был построен за четыре года.

Издание уверено, что передачу нового авианосца ВМС НОАК приурочат к 70-й годовщине образования Китайской народной республики, которая будет праздноваться 19 октября этого года.

На сегодняшний день новый авианосец, являющийся модернизированной копией первого китайского авианосца "Ляонин", переделанного из советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг", купленного на Украине, своего названия не имеет. По всем документам он проходит как Type 001A. Особенностью авианосцев этого типа является трамплин вместо катапульт, применяемых на американских и британских авианосцах.

Авторы журнала утверждают, что такая схема сильно ограничивает взлетную массу самолетов, поэтому на новом авианосце, также как и на "Ляонине", вместо самолетов ДРЛОиУ будут использоваться оснащенные радарами вертолеты Z-18J и Ка-31. Кроме того, размещаемые на корабле палубные истребители J-15 также не смогут подниматься в воздух с полной нагрузкой.

Между тем Китай в январе 2018 года заложил третий авианосец, который строится уже по классической схеме. Новый китайский корабль будет иметь водоизмещение порядка 80 тысяч тонн. Всего в период до 2030 года Китай намерен ввести в строй четыре авианосца, главной задачей которых станет защита интересов Китая в прибрежных морях.

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Страны
Великобритания
Китай
США
Украина
Продукция
J-15
Ка-31
Тип 001А
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
Авианосец
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