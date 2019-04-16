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16.04.2019
Интерфакс-АВН

Министр обороны Турции отвергает ультиматумы со стороны США из-за С-400

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Зенитно-ракетный комплекс С-400
Зенитно-ракетный комплекс С-400.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

Стамбул. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Угрозы США в адрес Турции в связи с приобретением Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400 негативно отражаются на американо-турецких отношениях, заявил в понедельник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Угрозы и ультиматумы не помогают, и они не соответствуют духу альянса", - приводит агентство "Анадолу" слова Х.Акара, сказанные им на конференции по американо-турецким отношениям в Вашингтоне.

Высокопоставленные сотрудники администрации США неоднократно предупреждали, что Анкара может не получить американские системы ПРО Patriot, если российские комплексы С-400 будут поставлены в Турцию.

"Мы считаем, что этот вопрос можно решить путем конструктивного диалога", - сказал Х.Акар.

В апреле стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что сделка Анкары с Москвой по поставке С-400 - решенный вопрос, не подлежащий обсуждению.

Он также отмечал, что Анкара может закупить у России вторую партию зенитно-ракетных систем С-400, если Вашингтон откажется продать Анкаре систему ПРО Patriot.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
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