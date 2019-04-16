Новая ракета США заменит и "Томагавки", и "Гарпуны"

В Командовании военно-морских систем ВМС США (NAVAIR) был опубликован запрос на получении информации от потенциальных исполнителей программы OASuW.

Источник изображения: topwar.ru

Указанная служба, ответственная за материальную поддержку воздушной компоненты флота, просит заинтересованных субъектов представить свои наработки и указать примерную стоимость создания новой универсальной ракеты к 2030 году. Об этом сообщает французское издание Air&Cosmos.

Как указывается в обозначенном запросе, новое изделие должно быть способно поражать как наземные, так и морские цели. Предполагается, что в качестве ее носителя будут выступать такие платформы как F-35 (ракета будет располагаться как внутри самолета, так и снаружи машины), F/A-18, P-8 и, кроме того, перспективный истребитель следующего поколения.

NAVAIR намерено проанализировать силовую установку нового оружия, его различные системы, в частности, навигационную, информационную и боевую. Также будет изучаться его способность взаимодействовать с другими ракетами. Поэтому новое изделие должно быть способно соединить в своем лице как свойства противокорабельной ракеты "Гарпун", так и крылатой "Томагавк".

О примерной стоимости программы пока не сообщается.