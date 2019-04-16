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16.04.2019
Интерфакс-АВН

Беспилотник США провел шестичасовой разведывательный полет над Донбассом

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RQ-4B Global Hawk
Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk.
Источник изображения: https://twitter.com/ItaMilRadar

При этом многократно подлетал к границам России

Лондон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в понедельник совершил многочасовой разведывательный полет у линии разграничения в Донбассе, в ходе которого он несколько раз приближался к российским границам, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение около шести часов, начиная с 10:25 мск, вел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве на высоте около 16 тыс. метров.

При этом в ходе выполнения задания беспилотник, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, по меньшей мере, пять раз подлетал на расстояние 40-60 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.

Маршрут полета дальнего американского дрона в Донбасс пролегал через Грецию, Болгарию и Румынию. Границу Украины он пересек к северу от Молдавии.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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