Стороны йеменского конфликта вновь согласились на развод войск - представитель ООН

Участники акции протеста против военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене.

Нью-Йорк (ООН). 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Правительство Йемена и повстанцы-хуситы вновь договорились о взаимном отводе войск от портового города Ходейда в качестве первого этапа стабилизации ситуации в этом районе, заявил в понедельник спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс.

"Стороны конфликта согласились с детализированным планом развода сил (от Ходейды - ИФ)", - сказал М.Гриффтис во время выступления в СБ ООН.

"Я благодарен обеим сторонам конфликта за конструктивное сотрудничество, которое позволило достичь соглашения", - отметил он.

По его словам, речь идет о долгожданной первой фазе отвода войск от Ходейды. Тем не менее, М.Гриффтис пока не назвал сроки исполнения договоренностей.

Ранее М.Гриффитс уже заявлял о том, что стороны йеменского конфликта достигли такого соглашения, однако реальная ситуация в районе Ходейда существенно не менялась.