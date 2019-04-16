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16.04.2019
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ открыло аккредитацию на Московскую конференцию по международной безопасности

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Московская конференция по международной безопасности. Архивное фото
Московская конференция по международной безопасности. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны России открыло аккредитацию журналистов на 8-ю Московскую конференцию по международной безопасности, которая состоится 23-25 апреля.

Аккредитация представителей СМИ будет проводиться до 19 апреля включительно, сообщил в понедельник департамент информации Минобороны РФ.

Аккредитоваться на форум журналисты смогут, заполнив соответствующую форму на сайте Минобороны РФ.

В сообщении военного ведомства говорится, что готовность прибыть на форум подтвердили министры обороны более 35 государств.

"На повестку форума вынесены проблемы, имеющие наибольшее значение при формировании взглядов на международную безопасность", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Отдельные пленарные заседания будут посвящены обмену мнениями по вопросам современных военных опасностей и угроз, включая совершенствование системы контроля над вооружениями. Будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на всесторонней стабилизации обстановки в Сирии", - отмечается в сообщении.

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