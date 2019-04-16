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16.04.2019
Интерфакс-АВН

"Вертолеты России" обсуждают с ТЭК заказ на новый вертолет, изучают экономику проекта

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Многоцелевой вертолет Ми-171А2
Многоцелевой вертолет Ми-171А2.
Источник изображения: rostec.ru

Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - АО "Вертолеты России" обсуждает с компаниями ТЭК заказ на новый офшорный вертолет на базе Ми-171А2, изучает экономику проекта, заявил директор по маркетингу и развитию бизнеса холдинга Олег Ландин.

"Мы сейчас в процессе формирования заказа (на вертолет, - "ИФ") от компаний ТЭК, потому что нам хотелось бы понимать, во что мы вкладываем деньги и когда они вернутся", - сказал О.Ландин в ходе конференции "Вертолетные услуги в интересах нефтегазовой отрасли" в рамках выставки "Нефтегаз-2019".

"Это вопрос нескольких лет", - добавил он.

Ранее в апреле замгендиректора "Вертолетов России" Дмитрий Данилов заявлял, что новый офшорный вертолет на базе Ми-171А2, предназначенный для освоения шельфа арктической зоны, может быть создан в ближайшие два года.

"На базе Ми-171А2 мы развернули работы по созданию офшорного вертолета, который будет полностью соответствовать требованиями OGP (Международная ассоциация производителей нефтегазовой продукции, - "ИФ"). В ближайшие два года мы будем готовы представить этот вертолет на рынок", - говорил Д.Данилов.

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Страны
Россия
Продукция
Ми-17
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
Проекты
Арктика
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