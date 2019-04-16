Войти
16.04.2019
ТАСС

Новые десантные корабли проекта 11711 назовут "Владимир Андреев" и "Василий Трушин"

581
0
0
Вертолет Ка-29
Вертолет Ка-29 (бортовой номер "14 желтый" на проходящем завершающий этап Государственных испытаний в Балтийском море головном большом десантном корабле проекта 11711 "Иван Грен", 16.12.2017.
Источник изображения: Виталий Невар / www.newkaliningrad.ru

Министр обороны Сергей Шойгу ранее анонсировал их закладку 23 апреля

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Два больших десантных корабля (БДК) проекта 11711, о закладке которых 9 апреля объявил министр обороны Сергей Шойгу, получат названия "Владимир Андреев" и "Василий Трушин". Об этом в понедельник сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Решением заказчика два новых БДК проекта 11711, о закладке которых недавно сообщил министр, будут носить имена "Владимир Андреев" и "Василий Трушин", - сообщил собеседник агентства.

9 апреля на селекторном совещании в военном ведомстве министр обороны сообщил, что 23 апреля на судостроительном заводе "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в Калининграде будут заложены два больших десантных корабля проекта 11711 типа "Иван Грен". По словам Шойгу, новые корабли "планируется ввести в состав ВМФ до 2025 года".

Владимир Андреев - советский адмирал, участник Великой Отечественной войны. С апреля 1943 года командовал Северо-Тихоокеанской военной флотилией. Отличился успешной десантной операцией по захвату Южного Сахалина и Курильских островов в августе-сентябре 1945 года, проведенной под его руководством.

Василий Трушин - советский военачальник, генерал-майор, Герой Советского Союза. В августе 1945 года отличился во время успешной десантной операции по захвату города и японской военно-морской базы Сейсин на территории нынешней КНДР. 14 сентября 1945 года за мужество и героизм, проявленные в боях с японскими войсками, удостоен звания Героя Советского Союза.

БДК проекта 11711

В июне 2018 года флот пополнил пока единственный большой десантный корабль проекта 11711 - "Иван Грен". К передаче флоту готовиться однотипный "Петр Моргунов". В конце декабря 2018 года президент ОСК Алексей Рахманов заявил, что ВМФ получит еще два или три корабля типа "Иван Грен" по доработанному проекту.

БДК проекта 11711 вмещают 13 основных танков, 36 БТР или БМП, либо 300 десантников. Вооружены шестиствольными автоматическими пушками калибра 30-мм, предусмотрена возможность базирования палубного вертолета Ка-29, а также доставки к месту назначения усиленной роты морской пехоты со штатной техникой и высадки ее на привезенных с собой понтонах.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
Япония
Продукция
Ка-29
Компании
ОСК
Янтарь ПСЗ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
11711
Похожие новости
27.12.2018
На строящемся в Калининраде БДК "Петр Моргунов" запустили первый дизель-генератор
12.12.2018
Морпехи с доставкой. Зачем России новый экспедиционный корабль
27.12.2016
Тришкин кафтан десантного флота
25.01.2016
Два до восьми никак не растягивается
28.07.2015
В России масштабно отметили День Военно-морского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.04 16:59
  • 8
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 16.04 16:21
  • 6
Придется бомбить: почему Россия не выдержит войны с НАТО
  • 16.04 15:38
  • 16
В Госдуме назвали сроки возможной отмены призыва в армию
  • 16.04 15:23
  • 5
Aktuln (Чехия): для чего нужна НАТО?
  • 16.04 14:38
  • 3
Взгляд с Запада: РФ лучше порезать авианосец на металл, чем позориться
  • 16.04 14:07
  • 14
Военный эксперт назвал сроки поступления ракеты "Циркон" в войска
  • 16.04 14:06
  • 3
Призрачные перспективы: почему рельсотрон не станет артиллерией будущего
  • 16.04 13:50
  • 2
Венгрия в очередной раз не смогла продать списанные истребители МиГ-29
  • 16.04 13:37
  • 14
На самолеты-амфибии Бе-200 установят российские двигатели ПД-10 - газета
  • 16.04 13:37
  • 12
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 16.04 13:20
  • 7732
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 16.04 11:51
  • 3
"Бук-М3" может сбивать "стелсы" и поражать наземные цели
  • 16.04 11:23
  • 26
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
  • 16.04 11:21
  • 1
Нам не нужны маленькие "танкисты": в Израиле женщин не пустят на броню
  • 16.04 10:49
  • 1
Военный политолог опроверг небоеспособность российского флота в Арктике