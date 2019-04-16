Новые десантные корабли проекта 11711 назовут "Владимир Андреев" и "Василий Трушин"

Министр обороны Сергей Шойгу ранее анонсировал их закладку 23 апреля

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Два больших десантных корабля (БДК) проекта 11711, о закладке которых 9 апреля объявил министр обороны Сергей Шойгу, получат названия "Владимир Андреев" и "Василий Трушин". Об этом в понедельник сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Решением заказчика два новых БДК проекта 11711, о закладке которых недавно сообщил министр, будут носить имена "Владимир Андреев" и "Василий Трушин", - сообщил собеседник агентства.

9 апреля на селекторном совещании в военном ведомстве министр обороны сообщил, что 23 апреля на судостроительном заводе "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в Калининграде будут заложены два больших десантных корабля проекта 11711 типа "Иван Грен". По словам Шойгу, новые корабли "планируется ввести в состав ВМФ до 2025 года".

Владимир Андреев - советский адмирал, участник Великой Отечественной войны. С апреля 1943 года командовал Северо-Тихоокеанской военной флотилией. Отличился успешной десантной операцией по захвату Южного Сахалина и Курильских островов в августе-сентябре 1945 года, проведенной под его руководством.

Василий Трушин - советский военачальник, генерал-майор, Герой Советского Союза. В августе 1945 года отличился во время успешной десантной операции по захвату города и японской военно-морской базы Сейсин на территории нынешней КНДР. 14 сентября 1945 года за мужество и героизм, проявленные в боях с японскими войсками, удостоен звания Героя Советского Союза.

БДК проекта 11711

В июне 2018 года флот пополнил пока единственный большой десантный корабль проекта 11711 - "Иван Грен". К передаче флоту готовиться однотипный "Петр Моргунов". В конце декабря 2018 года президент ОСК Алексей Рахманов заявил, что ВМФ получит еще два или три корабля типа "Иван Грен" по доработанному проекту.

БДК проекта 11711 вмещают 13 основных танков, 36 БТР или БМП, либо 300 десантников. Вооружены шестиствольными автоматическими пушками калибра 30-мм, предусмотрена возможность базирования палубного вертолета Ка-29, а также доставки к месту назначения усиленной роты морской пехоты со штатной техникой и высадки ее на привезенных с собой понтонах.