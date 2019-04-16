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16.04.2019
Российская газета

Стреляющий портсигар Стечкина показали на видео

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Источник изображения: rg.ru

Раритетный пистолет-портсигар ТКБ-506, созданный в 1960-е годы Игорем Стечкиным, показали на видео.

Концерн "Калашников" выложил видеоролик, рассказывающий о малоизвестной разработке конструктора Игоря Стечкина.

В 1960-е годы он создал для нужд КГБ и ГРУ малогабаритный пистолет ТКБ-506, замаскированный под портсигар. Оружие предназначалось для выполнения боевых задач на территории противника.

Размерами (110х93х20 мм) и видом пистолет, в общем-то, почти не отличался от настоящего портсигара. Выдавал его только курок. А сбоку можно было разглядеть три смертоносных отверстия.

Разработан он был под патрон 7,62х35мм. Имелся у него и специальный бесшумный боеприпас калибра 7,62х19 мм.

Несмотря на почти игрушечный вид, ТКБ-506 был серьезным оружием. Его прицельная дальность 10 метров. Начальная скорость пули 165 метров в секунду. Кучность не уступала штатному ПМ. На расстоянии пяти метров выпущенная ТКБ пуля пробивала три сложенные вместе сосновые доски.

Однако широкого применения стреляющий портсигар так и не получил. Сейчас его редкие образцы можно увидеть в некоторых музеях.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Продукция
Стечкин
Компании
ГРУ
Концерн Калашников
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