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16.04.2019
РИА Новости

В Госдуме считают, что сохранять связи с НАТО нет смысла

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Юрий Швыткин
Юрий Швыткин.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Паниотов

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россия открыта к диалогу с НАТО, но на обоюдовыгодных условиях, и "играть в поддавки" не будет, при нынешней политике НАТО смысла сохранять отношения с альянсом нет, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил в интервью РИА Новости, что Москва пока не видит признаков того, что в НАТО знают, как выходить из сложившегося в отношениях с РФ тупика. Сотрудничество страны с альянсом сейчас полностью прекращено как по гражданской, так и по военной линии, добавил дипломат.

"В любом случае мы, безусловно, открыты к проведению диалога, но вместе с тем мы никогда не будем мальчиками для битья или играть в поддавки. Такого никогда не будет. Мы настроены на конструктивный, рабочий диалог при обоюдовыгодном сотрудничестве на благо мирового сообщества", - сказал Швыткин.

Он подчеркнул, что политику НАТО в отношении РФ, на его взгляд, можно характеризовать как конфронтационную, агрессивную и воинствующую, о чем свидетельствует количество военных баз и военных учений, проводимых вблизи российских границ

"Смысла сохранять отношения по военной и гражданской линии сегодня не существует", - добавил депутат.

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Страны
Россия
Проекты
NATO
Военные учения
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