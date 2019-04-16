Launcher One: ещё один путь в космос

Корпорация Virgin Group хочет предложить американской армии Launcher One — ракету, стартующую в воздухе с самолёта-носителя и способную вывести на орбиту спутник. Вчера, 14 апреля, портал breakingdefense.com сообщил о том, что Ричард Брэнсон, основатель "империи Virgin", встречался с представителями Минобороны США.

"Я только что вышел со встречи с представителями военного ведомства, и они очень заинтересованы в том, что мы можем совершить вылет в течение 24-х часов и пролететь 6000 миль в любом направлении для запуска спутника с нашего Boeing 747", — заявил Брэнсон.

Ракета-носитель Launcher One на самолёте Boeing 747. Источник изображения: breakingdefense.com

По словам Брэнсона, военные заинтересованы в разработке под названием Launcher One: "Представьте, что начался военный конфликт, в котором уничтожаются американские военные спутники или даже космодромы. У армии может возникнуть потребность быстрого вывода на орбиту новых спутников, и мы можем им в этом помочь".

Подразделение Virgin Orbit стало одним из трёх финалистов программы DARPA Launch Challenge. В ходе тендера три компании будут бороться за контракт стоимостью $10 млн. По результатам конкурса военное ведомство хочет получить альтернативную технологию для быстрого запуска спутников на орбиту, которая станет альтернативой более дорогостоящей программе XS-1.