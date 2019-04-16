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16.04.2019
Российская газета

Два модернизированных ракетоносца Ту-95МС переданы ВКС России

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Источник изображения: Сергей Куксин/РГ

Дальняя авиация ВКС России пополнилась двумя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-95МС. Самолеты прошли капитальный ремонт в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева и самостоятельно совершили перелет к месту базирования.

"Завод сдал экипажам дальней авиации два прошедших капитальный ремонт и модернизацию самолеты Ту-95МС. 11 апреля совершил перелет к месту своего базирования бомбардировщик с бортовым номером "24". 13 апреля на свой базовый аэродром отправился Ту-95МС - "Красноярск", - отметили в пресс-службе предприятия.

Отметим, что на модернизированных Ту-95МС расширен состав авиационных средств поражения, применяемых с борта, улучшены эксплуатационные характеристики и условия для экипажа. Основным вооружением Ту-95МС являются стратегические крылатые ракеты Х-55.

Справка "РГ"

Самолет Ту-95МС - носитель крылатых ракет большой дальности. Длина ракетоносца около 50 метров, столько же достигает размах крыльев. Максимальная взлетная масса - 185 тонн. Один из самых быстрых винтовых самолетов, он способен развить максимальную скорость 830 километров в час.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-95
Компании
ТАНТК им. Бериева
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