Индия провела успешные испытания крылатой ракеты Nirbhay

Индия в понедельник провела очередные испытания отечественной дозвуковой крылатой ракеты дальнего радиуса действия Nirbhay. По информации военных и специалистов индийской Организации оборонных исследований и разработок DRDO, запуск ракеты признан успешным, сообщает телеканал NDTV.

Источник изображения: YouTube/DRDO

Подробности испытаний ракеты не приводятся, известно, что запуск был проведен с полигона Чандипур в штате Орисса на востоке Индии. После взлета ракета находилась в воздухе в общей сложности 42 минуты и 23 секунды. Слежение за полетом ракеты производилось с помощью наземных радаров, а остальные параметры контролировались телеметрическими станциями.

Испытания ракеты отечественной разработки Nirbhay (Бесстрашный) Индия ведет с 2013 года, однако лишь предыдущий запуск, прошедший в начале ноября 2017 года, был признан успешным, остальные три закончились неудачей, после чего у ракеты сменили двигатель. Запущенная 7 ноября 2017 года ракета находилась в воздухе в общей сложности 50 минут, пролетев 647 километров.

Дозвуковая крылатая ракета Nirbhay разрабатывается под боевые части различного типа, в том числе ядерные, и должна поражать цели на дистанции 1000 - 1500 км. Ракета способна лететь на скорость 0.7 Маха на высоте 100 метров. Как сообщают индийские СМИ, Nirbhay создается в ответ на разработку Пакистаном крылатой ракеты Hatf VII Babur.