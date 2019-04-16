Путин во вторник проведет заседание СБ РФ по космосу

В День космонавтики он призвал сделать абсолютно новые шаги в развитии космической отрасли

Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин проведет 16 апреля в Кремле заседание Совета безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется рассмотреть приоритетные направления государственной политики России в области космической деятельности", - говорится в сообщении.

Ранее В.Путин призвал сделать космическую отрасль в России более современной и пообещал оказать развитию российской космонавтики всю необходимую поддержку.

"Нам нужно внимание сосредоточить на том, чтобы делать новые абсолютно шаги в развитии космической отрасли, делать ее ещё более современной, устремлённой в будущее", - сказал В.Путин в "НПО Энергомаш", которое он посетил 12 апреля, в День космонавтики.

Позднее на праздничном концерте ко Дню космонавтики он подчеркнул: "Окажем развитию российской космонавтики всю необходимую помощь и поддержку".

По его словам, "сегодня чтобы быть в числе стран-лидеров - лидеров на Земле, нужно быть и лидерами в космосе", а "лидерство нужно постоянно подтверждать, достойно выдерживать мощную, растущую конкуренцию, настраиваться на решение сложных задач". Поэтому, убежден В.Путин, освоение космического пространства становится важнейшим направлением национального развития.

"В ближайшие годы продолжим развертывание систем связи, навигации, дистанционного зондирования Земли. Для этого намерены наращивать нашу спутниковую группировку, в том числе на устойчивой геостационарной орбите", - отметил президент. Он заявил о необходимости расширять исследования дальнего космоса и программы полетов, "причем не только автоматических, беспилотных, но и с участием человека". По словам В.Путина, для этого необходимо создать пилотируемый корабль следующего поколения и ракету-носитель сверхтяжелого класса, передовые двигатели и материалы.

Он убежден, что российские инженеры, конструкторы и предприятия космической отрасли готовы ответить на эти вызовы, тем более что у них есть мощная технологическая база и кадровый потенциал.

Однако, по его словам, "чтобы достигать весомых результатов, потребуется коренным образом повысить качество, эффективность космической отрасли, избавиться от всего, что сдерживает, мешает двигаться вперед, сконцентрировать научные, интеллектуальные, производственные ресурсы".

В.Путин напомнил, что в послании Федеральному Собранию говорил о проекте создания в Москве на территории завода им. Хруничева Национального космического центра, где сосредоточатся штаб-квартиры ведущих космических предприятий.