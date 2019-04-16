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16.04.2019
Российская газета

В Ливии замечен ставший редким для этой страны танк Т-72 "Урал"

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Источник изображения: rg.ru

В ходе сражения за столицу Ливии - Триполи на улицах города был замечен один из немногих сохранившихся Т-72 "Урал". Сообщается, что этот танк воюет за Ливийскую национальную армию фельдмаршала Хафтара.

К моменту начала гражданской войны в бригадах сухопутных войск Джамахирии, по разным оценкам, было более двух с половиной сотен "семьдесят вторых".

Необходимо отметить, что именно Ливия стала одним из первых арабских союзников Советского Союза, получивших такую боевую технику из Нижнего Тагила. "Уралы" прибыли в это государство ровно 40 лет назад - в 1979 году.

Боевые машины относились к экспортной модификации с оптическим дальномером и упрощенной бронезащитой. Они вооружены 125-мм пушкой, спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ и зенитным 12,7-мм НСВТ. Мощность двигателя -780 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч. Запас хода - 500 км.

По некоторым данным, поставки оплачивались твердой валютой. Уже в 1981 году танки приняли участие в боевых действиях в Чаде, где продемонстрировали высокую надежность.

В ХХI веке эти бронемашины уже считались устаревшими, прорабатывались варианты их модернизации, но все сорвалось из-за гражданской войны. В боях значительное количество "Уралов" было уничтожено в результате ударов авиации НАТО.

В настоящее время наиболее часто встречаются лишь Т-55, Т-72 же в Ливии стали редкостью.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Ливия
Чад
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Т-55
Т-72
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