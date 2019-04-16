Медкомиссия в мае определит готовность космонавта Новицкого к третьему полету на МКС

Ранее он получил травму

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апреля. /ТАСС/. Медицинская комиссия в мае определит готовность российского космонавта Олега Новицкого, перенесшего травму, к третьему полету на Международную космическую станцию (МКС). Об этом Новицкий сообщил в понедельник журналистам перед встречей со студентами Южного федерального университета (ЮФУ) в Ростове-на-Дону.

"У меня в мае будет медкомиссия, которая должна определить мою готовность [к следующему полету] после маленькой травмы, я порвал связку, год назад меня прооперировали. Я думаю, что уже готов", - сказал Новицкий.

Первый полет Новицкий совершил в 2012 году, проведя на МКС в общей сложности почти 144 дня. В 2014 году получил звание Героя Российской Федерации. В июне 2017 года Новицкий вернулся со второго полета на МКС, где он провел почти 197 суток.

В ноябре 2018 года указом президента РФ за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики, укрепление международного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.