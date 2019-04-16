Китай достроил второй авианосец

Судя по появившимся в сети фото, второй китайский авианосец - и первый корабль этого типа, построенный в КНР, - практически готов к вводу в эксплуатацию. Исчезли окружавшие надстройку леса, летную палубу покрывают противоскользящим материалом, смонтированы радары и системы ПВО.

- Фотографии могут подтвердить то, о чем наблюдатели говорят уже давно: новый авианосец передадут ВМС к 70-й годовщине образования КНР. Ее будут праздновать 19 октября 2019 года, - пишет военный обозреватель The National Interest Дэвид Экс.

Собственного имени у корабля пока нет (хотя китайцы его уже придумали), есть заводской индекс Type 001A. Это слегка модернизированная копия первого китайского авианосца Type 001 "Ляолин", в прошлом советского тяжелого авианосного крейсера "Варяг", купленного на Украине. Корабль китайской постройки сохранил особенности советского прототипа. Главная из них - трамплин вместо катапульт, применяемых на американских и британских авианосцах.

- Такая схема старта сильно ограничивает взлетную массу самолетов. Type 001A, как и "Ляолин" не могут использовать тяжелые самолеты радиолокационного дозора - вместо них Китай приобрел оснащенные радарами вертолеты Z-18J и Ка-31. Палубные истребители J-15 также не смогут подниматься в воздух с полной нагрузкой, - считает Экс.

Построили Type 001A за четыре года. В январе 2018 года в Даляня был заложен третий китайский авианосец, Type 002. Он строится по классической схеме - с катапультами вместо трамплина. Корабль будет иметь водоизмещение порядка 80 тысяч тонн: больше, чем у "Ляолина", но меньше, чем у американских Nimitz. К 2030 году КНР рассчитьвает ввести в строй четыре авианосца. Главной их задачей, утверждают в Пекине, станет защита интересов Китая в прибрежных морях.

Антон Валагин