Эксперт: шансы самолета Stratolaunch на рынке неясны из-за быстрого развития отрасли

Как отметил главный редактор журнала "Русский космос" Игорь Маринин, также встает вопрос об экономичности новой машины, поскольку самолет потребляет много топлива

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Коммерческие перспективы крупнейшего в мире самолета Stratolaunch, предназначенного для воздушного старта ракет-носителей и совершившего 14 апреля свой первый полет, сейчас очень трудно определить, поскольку рынок ракет, особенно легких носителей, быстро развивается. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС главный редактор журнала "Русский космос" Игорь Маринин.

"Будет ли проект Stratolaunch востребован коммерчески, кроме "прыжков" в космос, сказать тяжело. Сейчас рынок очень большой, особенно развивается рынок легких ракет-носителей для запуска микроспутников, наноспутников, поэтому неизвестно, нужен ли будет этот самолет или нет", - сказал Маринин, отметив, что сама идея использовать самолет Stratolaunch для "прыжков" в космос в коммерческом плане хорошая.

По его словам, также встает вопрос об экономичности новой машины, поскольку самолет потребляет очень много топлива. "Возникает вопрос, насколько этот самолет экономичный, потому что на нем двигатели не новые, а от обычного Boeing, и он будет потреблять очень много горючего. То, что он может без дозаправки летать до десяти часов - это объявление компании Stratolaunch Systems. Плюс еще вопрос - это горизонтальный полет без нагрузки или с максимальной нагрузкой?" - сказал Маринин.

Эксперт уточнил, что новый самолет разрабатывается для запуска коммерческого космического корабля для "прыжков" в космос, то есть как первая ступень, которая таким образом стала многоразовой и не требует полей падения, а позволяет возвращаться на аэродром. "Кроме того, в качестве попутной нагрузки с него можно будет пускать легкие ракеты и такое уже делали - у американцев действовал проект Pegasus, они с самолета "сбрасывали" ракеты-носители, это у них уже отработано", - добавил эксперт.

Маринин напомнил, что аналогичные проекты рассматривались и в Советском Союзе, когда с помощью "Мрии" - самого мощного самолета, который построили для выведения космического корабля "Буран" на орбиту, - хотели запускать ракету-носитель. "Были еще проекты по запуску легких ракет с наших самолетов-перехватчиков Су, но это все было не очень эффективно", - сказал он.

Проект Stratolaunch

Ранее 14 апреля экспериментальный самолет Stratolaunch, предназначенный для воздушного старта ракет-носителей, совершил свой первый полет. Самолет поднялся в воздух над пустыней Мохаве на высоту чуть более 5 км. Во время полета, который длился 2,5 часа, самолет развил максимальную скорость 304,17 км/ч.

Предполагается, что на первом этапе самолет будет нести в нижней части фюзеляжа одну, а в дальнейшем - до трех ракет Pegasus XL, предназначенных для выведения спутников на орбиту.

Самолет состоит из двух 73-метровых фюзеляжей, соединенных общим крылом длиной 117 м. Оснащен шестью двигателями Pratt&Whitney, масса машины составляет 250 тонн, с полной нагрузкой - около 590 тонн, заявленная продолжительность полета без дозаправки - до 10 часов.