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16.04.2019
РИА Новости

МИД заявил о полном прекращении сотрудничества между Россией и НАТО

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Александр Грушко
Александр Грушко.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Замглавы МИД Александр Грушко в интервью РИА Новости заявил, что сотрудничество с НАТО полностью прекращено как по военной линии, так и в гражданской сфере.

"НАТО сама отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика", — добавил дипломат.

Он подчеркнул, что альянс зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией.

Грушко констатировал, что существующие отношения между Москвой и Брюсселем "больше всего и напоминают "обычное" состояние дел, под которое создавалась НАТО – под "холодную войну".

Он отметил, что Москва не собирается игнорировать блок, так как это серьезный фактор безопасности.

"При этом мы понимаем — очень многое из того, что делается в альянсе, является производной от политики США. Изменятся отношения Россия — США, изменятся и отношения Россия — НАТО", — добавил Грушко.

Замминистра напомнил, что существующий кризис в отношениях не первый, но самый продолжительный.

Как подчеркнул Грушко, ошибочно считать, что до кризиса на Украине в отношениях Москвы и альянса все было нормально: к 2014 году НАТО пришла "в состоянии внутренней неустойчивости, потери ориентиров и необходимости поиска нового предназначения". Этому сопутствовали непопулярность операции в Афганистане и то, что политика расширения НАТО исчерпала себя, отметил замминистра.

Собеседник агентства также указал, что военные расходы стран НАТО за 2018 год превышают триллион долларов и составляют больше половины от общемировых.

"Это больше российских трат на оборонные нужды в 22 раза", — сказал Грушко.

Замминистра констатировал, что у Москвы нет контактов по военной линии со всем альянсом, но есть с отдельными странами НАТО.

"НАТО отказалась от практического сотрудничества с нами в интересах укрепления безопасности. Но есть объективная потребность в совместной работе по снижению рисков непреднамеренной эскалации, предотвращению инцидентов", — сказал Грушко.

Он назвал абсурдным само решение альянса прекратить нормальные рабочие контакты по военной линии, заметив, что от состояния отношений Россия — НАТО во многом зависит и состояние военной безопасности в Европе.

"Подождем, пока альянс сам дозреет до осознания важности серьезного разговора с нами по вопросам безопасности", — заключил Грушко.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Афганистан
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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