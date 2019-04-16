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16.04.2019
Известия.ru

Трамп предложил Boeing переименовать модель 737 MAX

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ting Shen/Xinhua

Президент США Дональд Трамп дал совет компании Boeing по дальнейшим действием с моделью самолета 737 MAX.

"На место Boeing я бы устранил неисправности Boeing 737 MAX, добавил несколько дополнительных хороших функций и провел ребрендинг самолета под новым названием. Ни один продукт не страдал так, как этот", — написал американский лидер в Twitter.

Многие страны мира отказались от использования Boeing 737 MAX после двух авиакатастроф с участием данной модели. Первая произошла в октябре 2018 года в Индонезии. Самолет компании Lion Air упал через 13 минут после вылета, погибли 189 человек.

10 марта 2019 года лайнер той же модели рухнул в Эфиопии, также спустя несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян.

Министерство транспорта США создало специальную комиссию для проверки процесса сертификации 737 MAX, а Boieng начал работу над новым программным обеспечением.

5 апреля производитель признал наличие ошибок в ПО и системе коррекции маневрирования (MCAS), а на следующий день решил сократить выпуск лайнеров данной модели.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
США
Эфиопия
Продукция
Boeing-737
Компании
Boeing
Персоны
Трамп Дональд
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