Трамп предложил Boeing переименовать модель 737 MAX

Президент США Дональд Трамп дал совет компании Boeing по дальнейшим действием с моделью самолета 737 MAX.

"На место Boeing я бы устранил неисправности Boeing 737 MAX, добавил несколько дополнительных хороших функций и провел ребрендинг самолета под новым названием. Ни один продукт не страдал так, как этот", — написал американский лидер в Twitter.

Многие страны мира отказались от использования Boeing 737 MAX после двух авиакатастроф с участием данной модели. Первая произошла в октябре 2018 года в Индонезии. Самолет компании Lion Air упал через 13 минут после вылета, погибли 189 человек.

10 марта 2019 года лайнер той же модели рухнул в Эфиопии, также спустя несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян.

Министерство транспорта США создало специальную комиссию для проверки процесса сертификации 737 MAX, а Boieng начал работу над новым программным обеспечением.

5 апреля производитель признал наличие ошибок в ПО и системе коррекции маневрирования (MCAS), а на следующий день решил сократить выпуск лайнеров данной модели.