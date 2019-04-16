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16.04.2019
Lenta.ru

Удар Т-80БВМ по цели управляемой ракетой попал на видео

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Источник изображения: lenta.ru

Стрельба по цели управляемой ракетой и осколочным фугасным снарядом российского танка Т-80БВМ попала на видео. Соответствующие кадры, снятые изнутри машины, опубликовала "Звезда".

В ролике телеканала показана загрузка боеприпаса и стрельба по цели, удаленной от танка на расстояние трех километров.



Ранее в апреле заместитель генерального директора по производству "Омского завода транспортного машиностроения" Алексей Хорошайло заявил, что навесные блоки дополнительной динамической защиты Т-80БВМ способны противостоять противотанковым боеприпасам с тандемным кумулятивным зарядом.

В декабре 2018 года сообщалось, что Т-80БВМ получит возможность стрелять боеприпасами с сердечником из обедненного урана.

Т-80БВМ основан на танке Т-80БВ. Модернизированная машина получила многоканальный прицел наводчика "Сосна-У", обновленное 125-миллиметровое орудие 2А46М-4, доработанный газотурбинный двигатель и систему динамической защиты "Реликт". Российские военные начали получать Т-80БВМ в 2018 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2А46
Реликт ДЗ
Т-80
Компании
Омсктрансмаш
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