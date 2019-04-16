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16.04.2019
Военное обозрение

На Украине заявили о создании новой командно-штабной машины

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Пресс-служба компании Укроборонпром сообщает о создании "новой" командно-штабной машины. В материале говорится о том, что создана украинская КШМ Киевским бронетанковым заводом при кооперации с частными компаниями.

Источник изображения: topwar.ru

Создана КШМ на базе БТР-3. В итоге техника для ВСУ получила номенклатурное обозначение БТР-3КШ.

Командно-штабная машина, как заявлено, оснащена "новейшей" АСУБ (автоматической системой управления огнём/боем). АСУБ объединяет данные о местонахождении отдельных подразделений и вооружений, которые задействованы в бою. При этом передача информации осуществляется по каналам защищённой цифровой связи.

Из материала пресс-службы:

Это соответствует современной концепции ведения войны. Преимущество над противником достигается за счёт лучшей координации между подразделениями.

БТР-3КШ оснащается беспилотными летательными аппаратами, необходимыми для мониторинга поля боя с высоты птичьего полёта.

Машина использует такое вооружение как боевой модуль ИВА-М. Основное оружие модуля – пулемёт калибра 12,7 мм. Модуль создан Черниговским заводом радиоприборов (сегодня компания носит название "ЧеЗаРа") и управляется дистанционно, имея тепловизионный комплекс прицеливания с дальномером. Может осуществлять постановку дымовой завесы.

Максимальная скорость БТР-3КШ составляет 100 км/ч, имеется возможность форсирования водных преград.

Командно-штабная машина создана пока в единственном экземпляре. БТР-3КШ приступает к заводским испытаниям.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
БТР-3
Компании
Укроборонпром
Проекты
БПЛА
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