Сотрудничество России и НАТО полностью прекращено

У России нет сотрудничества с НАТО ни в гражданской, ни в военной сферах по причине того, что альянс сам прекратил все контакты с российской стороной, заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко, передает РИА Новости.

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Отношений России и НАТО не существует ни в одной сфере и в ближайшем времени не предвидится, заявил Грушко. При чем инициатором разрыва всех контактов выступил сам Североатлантический альянс, в котором сейчас даже не представляют, как выйти из этого сложившегося кризиса. Замминистра назвал абсурдным решение НАТО разорвать все контакты по военной линии с Россией, поскольку от отношений и взаимодействия России и альянса зависит безопасность Европы.

В тоже время Грушко отметил, что НАТО в последнее время все все сильнее нагнетает конфронтацию с Россией, устраивая военные учения и наращивая численность военных группировок на российских границах, активизировались силы альянса в Балтийском море и Черном, а также в приарктических областях. Проводятся крупномасштабные учения, к которым привлекаются стратегические средства, носители ядерного оружия.

Серьезную обеспокоенность вызывает резкое увеличение странами-членами НАТО военных расходов. Только за 2018 год в совокупности они превысили 1 триллион долларов. Это больше российских трат на оборонные нужды в 22 раза

-подчеркнул Грушко, добавив, что не смотря на это Россия не собирается участвовать в гонке вооружений.

Говоря об основной цели НАТО, Грушко процитировал слова первого генерального секретаря альянса Гастингса Исмейя, подчеркнув, что они как нельзя точно отражают сегодняшнее положение альянса и его деятельность.

Удерживать американцев в Европе, русских — вне Европы, а Германию — под Европой